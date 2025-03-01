男子哄少女傳不雅照 威脅再拍影像否則傳給「全鄉人看」

男子甜言蜜語哄少女傳不雅照，竟還威脅少女拍影像否則傳給「全鄉人看」。（資料照）

2025/03/01 16:22

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕何姓男子透過網路社群結識未成年少女阿朦（化名）後，透過聊天得到阿朦傳送自己拍攝的裸露胸部、下體等不雅照後，何男色性大發，竟威脅阿朦拍攝不雅影像，否則就要散布之前收到的不雅照，甚至恫嚇阿朦要傳給「全鄉人看」。苗栗地院法官進起審理後，依違反兒童及少年性剝削防制條例判處何男拘役25日，如易科罰金，以1000元折算1日。又犯以脅迫使少年自行拍攝性影像罪，處有期徒刑3年8個月、沒收涉案手機。

案發前何男先以Facebook認識阿朦，何男透過交談得知阿朦未滿18歲，2人在網路上相談甚歡之際，何男順利收到阿朦傳送的不雅照。

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結果何男色性大發，在2023年4月至5月間以通訊軟體Messenger傳送訊息給阿朦，並威脅阿朦稱「所以我可以外流了？」、「啊你要給我的勒」、「不給那我就現在傳？」、「一句話要不要拍 讓你決定」、「現在 不然給全鄉人看看」、「不給我就5秒內發」、「就和你講要嘛現在 要嘛給全部人看而已啊」、「不管就5分鐘 影片加照片 上下都要」等訊息。

阿朦收到何男所傳送訊息後大驚失色，在何男威脅下只好拍攝並傳送裸露胸部、下體照片及影片給何男。何男收到後竟再度威脅阿朦，阿朦只好向家人求助，讓阿朦家人氣炸，報警處理後何男才被警方循線逮捕。

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