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    罰單當租金也划算？占停車格做生意 台南水果攤商開罰也不怕

    水果攤商長期占用車格營業，警方多次開罰，攤商也依規定繳納罰單，讓警方感到無奈。（民眾提供）

    水果攤商長期占用車格營業，警方多次開罰，攤商也依規定繳納罰單，讓警方感到無奈。（民眾提供）

    2025/03/01 00:26

    〔記者王捷／台南報導〕台南市區停車格一位難求，卻有水果攤商長期占用停車格做生意，每天從早上8點開賣到深夜，警方多次開罰，但攤商似乎把罰單當租金付，也如期繳停車費，讓警方很困擾。

    針對台南有許多小店，用改裝車占用停車格販售商品，警方強調這是違規行為，對違規設攤會強力執法，避免類似情形影響公共停車空間的正常使用。

    據了解，水果攤商開著小貨車，占用停車格兜售水果，民眾投訴，攤商不只在這裡賣幾天，從夏天賣蓮霧、芭樂，最近開始賣草莓，有時候生意不好，到了晚上9時仍未撤離，不僅影響其他車輛停放權益，更涉及違規使用公有停車空間。

    民眾向警方、市長信箱反映此情形，但民眾指控，常看到警方回覆稱巡邏時未發現違規現象，並質疑該輛貨車刻意將車頭超越計費攝影機，使其無法偵測進出時間，後方貨斗也放下並擺滿商品，進一步阻擋計費設備拍攝，疑似長期免費占用停車格。

    依據道路交通管理處罰條例第82條第1項第10款規定，未經許可在道路擺設攤位者，除責令行為人即時停止並消除障礙外，可處1200元罰單，警方向停車管理處確認，這位攤商都有如期繳停車費，不過面對警方開單也不會抗拒，警方也曾多次要攤商離開。

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