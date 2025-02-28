囂張小三想扶正 傳訊怒嗆元配「他說過，我完勝妳」

高雄一名小三想扶正，竟傳訊騷擾元配並嗆聲：「他說過，我完勝妳」。示意圖。（資料照）

2025/02/28 14:57

〔記者黃佳琳／高雄報導〕已婚人妻阿晴（化名）接到陌生女子小敏（化名）傳來的簡訊，對方自稱跟阿晴的老公交往，還嗆聲：「他說過，我完勝妳」，阿晴要求小敏提出證據，小敏竟開始傳訊騷擾阿晴，阿晴被逼到有輕生念頭，小敏得知此事還傳訊嘲笑「我不知道妳是不是演員出身」，阿晴無奈報警求援，法官依違反跟騷法判小敏拘役30日，得易科罰金。

判決指出，去年3月間，阿晴接到小敏傳來的問候訊息，由於阿晴不認識她，回訊問她有什麼事，小敏見對方有回應，竟自稱是阿晴老公的情人，還嗆聲：「他說過，我完勝妳，個性、外表、身材、談吐，尤其說你是素顏不好看，需要靠睫毛和化妝，我則是不用就好看」。

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阿晴本不想理會她，沒想到小敏持續傳訊：「他說生完孩子，他就性功能障礙，到底妳是怎樣讓老公變這樣，遇到我他才想跟我好好表現」等，阿晴請她拿出證據，小敏沒有正面回應，持續傳送騷擾簡訊；阿晴被小敏鬧到有自殺傾向，被衛生局通報後，小敏得知此事，再次傳訊嘲笑「我不知道妳是不是演員出身的？明明那天還在等老公若無其事吃飯，怎麼這麼愛學我啊？什麼都要學」。

阿晴被他鬧到情緒崩潰，無奈報警求助；高雄地院審理時，小敏不認錯，反怪對方想看這些訊息她才會一直傳訊，但法官發現，阿晴曾傳訊給小敏，告訴她「跟你的對話，我也會最後封鎖刪除」，之後就不再回應小敏，但小敏仍持續傳送訊息，還揚言要公開阿晴老公的職業、家庭經濟狀況等，已構成騷擾行為，因此依跟騷法判小敏拘役30日，得易科罰金，可上訴。

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