詐團假冒銀行郵寄假投資資訊、投資標的 刑事局籲小心別上當

詐團假冒銀行名義寄給民眾的假投資資訊、名片。（記者邱俊福翻攝）

2025/02/22 14:46

〔記者邱俊福／台北報導〕詐騙集團除透過網路社群平台冒名名人及知名企業設局行騙，刑事局近期還發現竟假冒銀行名義傳統郵寄詐騙資訊，提供以假亂真的名片及投資公司標的，企圖以亂槍打鳥方式寄送給民眾，引導民眾投資行騙，刑事局今籲小心別上當。

刑事局表示，近期有知名銀行客戶收到假冒該銀行的假投資資訊郵件，並附上以假亂真的銀行員工名片，並附上完整認股權憑證申辦作業流程，稱要搶先該公司上市或上櫃前先持有一定股份，意圖引導民眾交付身分證影本、繳納股款等，所幸該名客戶機警向警方反映，而未受詐騙。

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其實，民眾收到的投資標的是某股份有限公司，主要提供永續發展相關事業工程，惟詐騙集團利用長者不熟稔利用網路蒐集投資資訊，以該案慫恿長者投資的被害案件時有所聞，即便在高科技時代背景，詐騙集團仍然會以傳統紙本方式郵寄給具有資訊差的民眾，民眾對於收到的郵件，仍須透過官方查詢管道再行確認。

刑事局提醒，投資管理為特許業務，從任何管道而來的投資資訊，可透過金融監督管理委員會查詢；若民眾有投資理財需求，請務必回到合法立案、提供正規金融服務的實體公司、門市辦理，並由在該機構上班的專員親自服務安裝與檢查正確投資APP、物私下交付財物，以降低遭受詐騙風險。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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