為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    詐團假冒銀行郵寄假投資資訊、投資標的 刑事局籲小心別上當

    詐團假冒銀行名義寄給民眾的假投資資訊、名片。（記者邱俊福翻攝）

    詐團假冒銀行名義寄給民眾的假投資資訊、名片。（記者邱俊福翻攝）

    2025/02/22 14:46

    〔記者邱俊福／台北報導〕詐騙集團除透過網路社群平台冒名名人及知名企業設局行騙，刑事局近期還發現竟假冒銀行名義傳統郵寄詐騙資訊，提供以假亂真的名片及投資公司標的，企圖以亂槍打鳥方式寄送給民眾，引導民眾投資行騙，刑事局今籲小心別上當。

    刑事局表示，近期有知名銀行客戶收到假冒該銀行的假投資資訊郵件，並附上以假亂真的銀行員工名片，並附上完整認股權憑證申辦作業流程，稱要搶先該公司上市或上櫃前先持有一定股份，意圖引導民眾交付身分證影本、繳納股款等，所幸該名客戶機警向警方反映，而未受詐騙。

    其實，民眾收到的投資標的是某股份有限公司，主要提供永續發展相關事業工程，惟詐騙集團利用長者不熟稔利用網路蒐集投資資訊，以該案慫恿長者投資的被害案件時有所聞，即便在高科技時代背景，詐騙集團仍然會以傳統紙本方式郵寄給具有資訊差的民眾，民眾對於收到的郵件，仍須透過官方查詢管道再行確認。

    刑事局提醒，投資管理為特許業務，從任何管道而來的投資資訊，可透過金融監督管理委員會查詢；若民眾有投資理財需求，請務必回到合法立案、提供正規金融服務的實體公司、門市辦理，並由在該機構上班的專員親自服務安裝與檢查正確投資APP、物私下交付財物，以降低遭受詐騙風險。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播