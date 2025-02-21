為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    臺雅集團已故前董座被坑逾50億到死前都不知 女騙子收押禁見

    曾利用「買機票賺差價」詐騙親友2738萬的女子羅佩雯，出獄後涉與前臺雅集團董事長沈裕雄（2023年過世）的特助、隱餐飲集團負責人鄭淳駿共謀，以投資海外機票、移民投資等手法，詐騙沈裕雄逾50億元，今被收押。（資料照）

    曾利用「買機票賺差價」詐騙親友2738萬的女子羅佩雯，出獄後涉與前臺雅集團董事長沈裕雄（2023年過世）的特助、隱餐飲集團負責人鄭淳駿共謀，以投資海外機票、移民投資等手法，詐騙沈裕雄逾50億元，今被收押。（資料照）

    2025/02/21 17:02

    〔記者張文川／台北報導〕曾利用「買機票賺差價」詐騙親友2738萬的女子羅佩雯，出獄後涉與前臺雅集團董事長沈裕雄（2023年過世）的特助、隱餐飲集團負責人鄭淳駿共謀，以投資海外機票、移民投資等手法，詐騙沈裕雄逾50億元，台北地檢署本週二指揮調查局新北市調查處發動搜索，訊後聲押鄭禁見獲准，羅女昨天到案，檢察官今依涉詐欺、偽造文書及洗錢等罪嫌聲押禁見羅女，台北地院下午4時許裁准。

    據指出，羅佩雯曾在旅行社擔任票務工作，她曾以投資購買機票賺差價為由，詐得親友2738萬餘元，被依詐欺罪判刑確定而入獄。

    羅女出獄後結識鄭淳駿，進而認識沈裕雄，與鄭聯手向沈誆稱海外高端客戶有大量機票購票需求，並可從航空公司獲得高額回饋金，聲稱投報率最低38.8％，最高70％，平均48％，慫恿沈投資。

    另，又以能透過關係，取得特殊投資移民管道，從2019年起至2023年間，陸續向沈詐得共逾50億元。

    沈裕雄2023年過世後沈妻清查資產才驚覺此事，發現羅女疑把詐欺所得拿去購買海外房地產、名牌包、精品，還對外炫富，控告2人涉詐欺。

    台北地檢署18日指揮新北市調查處，兵分6路搜索羅女及鄭男住所，以及鄭男的九禹公司、羅女的熙羅公司，並約談2人，但羅女當天未到案，檢察官訊後先聲押禁見鄭男獲准。

    羅女20日由律師陪同到案，檢方今聲押她，北院法官下午開庭後，認定有勾串、逃亡之虞，裁定准予羈押禁見。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播