臺雅集團已故前董座被坑逾50億到死前都不知 女騙子收押禁見

曾利用「買機票賺差價」詐騙親友2738萬的女子羅佩雯，出獄後涉與前臺雅集團董事長沈裕雄（2023年過世）的特助、隱餐飲集團負責人鄭淳駿共謀，以投資海外機票、移民投資等手法，詐騙沈裕雄逾50億元，今被收押。（資料照）

2025/02/21 17:02

〔記者張文川／台北報導〕曾利用「買機票賺差價」詐騙親友2738萬的女子羅佩雯，出獄後涉與前臺雅集團董事長沈裕雄（2023年過世）的特助、隱餐飲集團負責人鄭淳駿共謀，以投資海外機票、移民投資等手法，詐騙沈裕雄逾50億元，台北地檢署本週二指揮調查局新北市調查處發動搜索，訊後聲押鄭禁見獲准，羅女昨天到案，檢察官今依涉詐欺、偽造文書及洗錢等罪嫌聲押禁見羅女，台北地院下午4時許裁准。

據指出，羅佩雯曾在旅行社擔任票務工作，她曾以投資購買機票賺差價為由，詐得親友2738萬餘元，被依詐欺罪判刑確定而入獄。

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羅女出獄後結識鄭淳駿，進而認識沈裕雄，與鄭聯手向沈誆稱海外高端客戶有大量機票購票需求，並可從航空公司獲得高額回饋金，聲稱投報率最低38.8％，最高70％，平均48％，慫恿沈投資。

另，又以能透過關係，取得特殊投資移民管道，從2019年起至2023年間，陸續向沈詐得共逾50億元。

沈裕雄2023年過世後沈妻清查資產才驚覺此事，發現羅女疑把詐欺所得拿去購買海外房地產、名牌包、精品，還對外炫富，控告2人涉詐欺。

台北地檢署18日指揮新北市調查處，兵分6路搜索羅女及鄭男住所，以及鄭男的九禹公司、羅女的熙羅公司，並約談2人，但羅女當天未到案，檢察官訊後先聲押禁見鄭男獲准。

羅女20日由律師陪同到案，檢方今聲押她，北院法官下午開庭後，認定有勾串、逃亡之虞，裁定准予羈押禁見。

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