遇投資詐欺遭騙270萬 北市警溯源逮詐團幹部

北市信義警分局先是在去年12月逮捕詐團車手，今日又表示逮捕詐團20歲蔡姓幹部，訊後依法送辦。（記者鄭景議翻攝）

2025/02/21 16:44

〔記者鄭景議／台北報導〕有民眾日前在網路上遇到投資詐欺，誤信詐團話術，將現金交付詐騙集團投資股票，前後共用面交及匯款出金270萬元，才發現被騙，報警後北市信義警分局先是在去年12月逮捕詐團車手，今日又表示逮捕詐團20歲蔡姓幹部，訊後依法送辦。

警方調查，被害人在網路上點擊廣告透過網路與詐團聯繫，依詐團指示投資股票，先後透過面交及匯款交付詐團270萬元後，詐團要求被害人再投入50萬元，被害人才發現被騙，向信義分局福德街派出所報案。

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警方先是要求被害人配合面交，趁著面交時逮捕詐團車手，並向上溯源，發現該車手是詐團「控台」蔡姓男子遙控指揮，於是持續埋伏蒐證，日前見時機成熟，持士林地方法院及地檢署所核發之搜索票、拘票，前往蔡嫌位於新北五股的住處查緝。

警方突然登門，蔡嫌措手不及睡眼惺忪外，下身甚至僅穿一條內褲，就被警方當場逮捕，警方在蔡嫌住所查扣兩隻詐團提供的工作機，還發現第三級毒品K他命及K盤等相關證物，全案於警詢後依違反詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、毒品危害防制條例等罪移送偵辦。

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警方在蔡嫌住所查扣兩隻詐團提供的工作機，還發現第三級毒品K他命及K盤等相關證物。（記者鄭景議翻攝）

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