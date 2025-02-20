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    18歲車手頭帶手下宜蘭衝台南麻豆提款 栽在休假警手中

    黃姓車手被逮。（警方提供）

    黃姓車手被逮。（警方提供）

    2025/02/20 17:14

    〔記者楊金城／台南報導〕2名車手昨天（19日）到台南麻豆提領詐騙贓款踢到鐵板，恰好被麻豆警分局勤務中心休假中林姓警員發現他們鬼鬼祟祟，一路尾隨，通報麻豆派出所出動8名員警圍捕，查扣現金30多萬元，今天移送台南地檢署偵辦後，地方法院裁定羈押。

    車手頭是年僅18歲的江姓男子，帶著黃姓年輕車手從宜蘭南下，搭高鐵到台南麻豆提領贓款，2嫌在麻豆興中路徘徊，行跡鬼祟，剛好被休假的林姓警員發現，他家就住在附近，興中路有超商可提款，懷疑2男是詐騙車手，尾隨100多公尺後，立即通報麻豆派出所查處。

    麻豆所馬上調集8警傾巢出動，在超商內外圍堵，黃男要將贓款交給江男時被警方逮住，員警盤查發現黃男身上有現金20萬餘元和1張提款卡，監控黃男提款的江男身上則有5張提款卡和現金10萬餘元，當場依現行犯逮捕2嫌。

    2嫌持人頭帳戶提款卡提領詐騙贓款，麻豆分局依涉嫌刑法詐欺罪及違反洗錢防制法等罪嫌移送南檢偵辦，南院今天裁定羈押。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    車手頭18歲江姓男子（中）被逮，警方起出現金贓款。（警方提供）

    車手頭18歲江姓男子（中）被逮，警方起出現金贓款。（警方提供）

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