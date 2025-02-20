彰市大埔路友善人行道7天抓28違停 避車彎過窄開車族轟：停不進去

彰化市大埔路友善人行道，開車族怒轟避車彎過窄，汽車的寬度根本停不進去，不小心就會被罰。 （記者湯世名攝）

2025/02/20 13:28

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市大埔路規劃設置綠底標有「人行道」3個字的標線型人行道，從14日開始取締違停，警方7天共取締28件違停，儘管大部分機車都按規定停放，卻有開車族怒轟，避車彎過窄，汽車的寬度根本停不進去，不過警方強調，只要汽車車寬、車頭或車胎占用人行道即屬違規，都會依法開罰。

大埔路友善人行道從14日起警方展開大執法，首日就開出12張占用人行道的罰單；7天來共開出28張違規占用人行道罰單，其中汽車15件、機車13件，合計共28件，7天來也傳出多起擦撞事故，還有人受傷送醫治療。

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有開車族上網怒轟人行道設計瑕疵指出，大埔路的避車彎，機車、汽車都可以停，但汽車的寬度根本停不進去，就連機車都要斜停才不會超出格子，沿線汽車或貨車停車都要打雙黃燈臨停，否則就會吃罰單。既然做就不要做半套，避車彎的寬度應該適度調整，否則爭議沒完沒了。

彰化警分局指出，綠色底漆的人行道，無論汽、機車都不能停車，違停一律開罰600元以上，1200元以下罰鍰。汽車停放避車彎，一旦車身或輪胎占據人行道都屬違規；沿線有居民會把汽車停在自家騎樓，但車頭一旦跨到人行道也屬於違規，警方都會開罰，呼籲民眾遵守規則停車。

彰化市大埔路友善人行道，有民眾把轎車放在自家騎樓前，車頭突出壓到人行道，警方指也是違規停車。（記者湯世名攝）

彰化市大埔路友善人行道，機車車頭壓到人行道即屬違停，警方一律開單。（警方提供）（記者湯世名攝）

彰化市大埔路友善人行道，機車車頭壓到綠漆的人行道即屬違停，警方都將開單。（記者湯世名攝）

彰化市大埔路友善人行道，警方強調用物品占據避車彎或人行道當路障都將清除。（記者湯世名攝）

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