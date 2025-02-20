為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    轉租電商帳戶給中國商家！低價違禁商品傾銷台灣 主嫌姊弟檔交保

    嫌犯夏姓姊弟刊登廣告承租知名電商帳戶涉洗錢，橋頭地檢署偵訊後下令交保候傳。（橋檢提供） 　

    嫌犯夏姓姊弟刊登廣告承租知名電商帳戶涉洗錢，橋頭地檢署偵訊後下令交保候傳。（橋檢提供） 　

    2025/02/20 10:26

    〔記者鮑建信／高雄報導〕橋頭地檢署偵辦大量租借知購物電商帳戶洗錢疑案，夏姓姊弟以每月新台幣1500元承租後，再以3500元至8000元價格，轉租給中國商家，販售低價商品傾銷台灣，共查獲822個人頭帳戶，主嫌夏姓姊弟涉嫌不法利益400萬元，檢方偵訊後令交保候傳。

    橋檢指出，去年10月間，發覺網路上充斥著租借知名購物電商的廣告，不僅具有高度洗錢、地下通匯風險，亦會產生中國商家以低價劣質違禁商品，傾銷台灣的國安危機，檢察長張春暉獲報後極為重視，指派主任檢察官鄭子薇與高雄市警方組成專案小組，並國稅局合作偵辦。

    今年2月8日拘提、傳喚、搜索嫌犯夏姓姊弟經營的公司，發現2人在網路上發送廣告，以每月每帳戶新台幣1500元不等代價，在網路上徵求租借該電商帳戶，再以3500元至8000元不等之代價，帳號出租給中國商家，讓對方有機會直接將中國低價或違禁商品上架後傾銷台灣，恐使台灣買家購得劣質商品後求償無門，並增加警方查緝違禁商品困難，及增加洗錢、逃漏稅的風險。

    檢警辦案人員共查扣822份帳戶租賃契約書，初估夏姓姊弟每月獲利2、30萬元共400萬元，涉嫌違反洗錢防制法、稅捐稽徵法等罪嫌，偵訊後下令分別10萬元和5萬元交保候傳，並限制出境、出海，正擴大偵辦中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播