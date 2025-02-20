轉租電商帳戶給中國商家！低價違禁商品傾銷台灣 主嫌姊弟檔交保

嫌犯夏姓姊弟刊登廣告承租知名電商帳戶涉洗錢，橋頭地檢署偵訊後下令交保候傳。（橋檢提供）

2025/02/20 10:26

〔記者鮑建信／高雄報導〕橋頭地檢署偵辦大量租借知購物電商帳戶洗錢疑案，夏姓姊弟以每月新台幣1500元承租後，再以3500元至8000元價格，轉租給中國商家，販售低價商品傾銷台灣，共查獲822個人頭帳戶，主嫌夏姓姊弟涉嫌不法利益400萬元，檢方偵訊後令交保候傳。

橋檢指出，去年10月間，發覺網路上充斥著租借知名購物電商的廣告，不僅具有高度洗錢、地下通匯風險，亦會產生中國商家以低價劣質違禁商品，傾銷台灣的國安危機，檢察長張春暉獲報後極為重視，指派主任檢察官鄭子薇與高雄市警方組成專案小組，並國稅局合作偵辦。

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今年2月8日拘提、傳喚、搜索嫌犯夏姓姊弟經營的公司，發現2人在網路上發送廣告，以每月每帳戶新台幣1500元不等代價，在網路上徵求租借該電商帳戶，再以3500元至8000元不等之代價，帳號出租給中國商家，讓對方有機會直接將中國低價或違禁商品上架後傾銷台灣，恐使台灣買家購得劣質商品後求償無門，並增加警方查緝違禁商品困難，及增加洗錢、逃漏稅的風險。

檢警辦案人員共查扣822份帳戶租賃契約書，初估夏姓姊弟每月獲利2、30萬元共400萬元，涉嫌違反洗錢防制法、稅捐稽徵法等罪嫌，偵訊後下令分別10萬元和5萬元交保候傳，並限制出境、出海，正擴大偵辦中。

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