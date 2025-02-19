2/19 今彩539頭獎開1注！800萬落新北

今晚（19日）開獎的第114000046期今彩539頭獎開出1注。（台彩提供；本報合成）

2025/02/19 22:15

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月19日）開獎的第114000046期今彩539頭獎開出1注，可得800萬元，由新北市汐止區新興路22號的「發發彩券行」開出。

第114000046期今彩539中獎號碼為「03、27、28、33、38」。頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共221注中獎，每注可得2萬元；參獎共8436注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬152注中獎，每注可得50元。

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第114000046期39樂合彩中獎號碼為「03、27、28、33、38」。四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共408注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2048注中獎，每注可得1125元。

第114000046期3星彩中獎號碼為「720」。壹獎共86注中獎，每注可得5000元。

第114000046期4星彩中獎號碼為「1077」。壹獎共19注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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