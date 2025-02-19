愛妻人設竟家暴！彰化里長毆妻致死 縣府證實妻未曾通報

彰化某里長毆妻致死，當妻子在病床時還特別送上金鍊子，並上網高調示愛。（取自網路）

2025/02/19 10:47

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣某里長毆妻致死，彰化地檢署昨天（18日）以殺人罪、家暴罪嫌向彰化地方法院聲押獲准，消息傳出後，愛妻形象大崩盤，外界大嘆「難以置信」。縣府社會處表示，里長妻子不曾通報過家暴，也未申請過家暴令，只跟親人吐過苦水。

社會處指出，這起里長毆妻致死案件傳出後，經查里長的妻子完全沒有家暴通報史，只有跟親近的娘家親屬吐露心聲，可能是考量里長與里長娘的身分，才沒有透過通報機制，來尋求協助與幫忙，未來將會加強宣導「家暴零容忍」，任何親人或是親密關係的暴力行為均為家暴，應該要採取行動，不要受到傳統觀念或是身分地位的限制。

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昨天消息傳出後，也讓不少地方人士都嚇到了，在彰化縣以急難救助行善出名的愛心人士表示，他看里長做事很認真，只要有物資就會送去，訪查需要喪葬補助個案，里長也都會很快就開出相關證明。他看到里長夫人住進加護病房，里長天天在病床守候，還大為感動，因此還親自去拈香，送上白包，如今得知竟是里長毆妻致死，真是打擊太大了。

里長在妻子送醫後，都會透過社群網路表達對妻子的愛意，強調兩人在家從來不會吵架，妻子是個心美善良的女人，還會請大家為妻子集氣，並特別在病床送上金鍊子，當妻子宣告不治時還寫到「來世再相會」，對許多地方人士來說，當初覺得感動的話，如今聽來都格外諷刺。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

彰化傳出里長毆妻致死，重拳出擊現場就是社區廚房，當天煮湯圓要分送長者。（取自網路）

彰化縣某里長毆妻致死，彰化地檢署以殺人罪、家暴罪嫌向彰化地方法院聲押獲准。（記者陳冠備攝）

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