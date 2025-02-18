驚險畫面曝！酒駕男逆向「精準」鑽縫閃3車 自撞招牌嚇醒居民

休旅車逆向「精準」閃過3輛汽機車。（民眾提供）

2025/02/18 13:58

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區今天凌晨發生一起驚險交通事故，楊姓男子酒後開車行經路口準備右轉時失控，眼看就要高速撞上對向3輛正在停等紅燈的汽機車時，他竟「精準」從車陣的車縫中閃過，但仍逃不過接下來逆向衝撞騎樓招牌的命運，猛烈撞擊聲響驚醒附近住戶，警方隨後趕到處理，將酒測值超標楊男依法送辦。

台中市第二分局今天凌晨4點多獲報，北區健行路上發生一起自撞交通事故，迅速派員到場查處，經查係楊姓男子（38歲）駕駛豐田休旅車，行經中清路快車道右轉健行路時，不慎撞上健行路上店家騎樓前之招牌，導致車輛保險桿嚴重毀損，所幸未造成人員傷亡。

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而相關監視器畫面稍早也曝光，當時對向路口有3輛轎車、計程車及機車正在停等紅燈，只見休旅車如砲彈飛車般，要高速右轉時卻突然失控，直接逆向朝這3輛汽機車迎面衝撞過來，眼看就要釀成重大車禍，但休旅車竟「精準」從車陣的車縫中閃過，雖幸運未釀巨禍，但驚險瞬間仍令人捏了一把冷汗。

警方發現楊男雖然沒有明顯外傷，但渾身散發濃烈酒氣，走路搖晃不穩，且情緒激動，明顯已達無法安全駕駛的程度，雖然他當場拒絕酒測，警方仍依法逮捕並帶返派出所後，楊男終於接受呼氣酒測，結果酒測值高達0.47毫克，已明顯超過法定標準值，警詢後依公共危險罪嫌送辦，詳細事故原因，將由鑑定單位或法院研判之。

第二分局長鍾承志提醒用路人，飲酒後切勿心存僥倖駕車上路，以免釀成無法挽回的憾事，並行呼籲民眾共同維護道路安全，杜絕酒駕行為。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

休旅車自撞騎樓招牌。（民眾提供）

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