台88接連3起重大事故 內側故障車駕駛非死即重傷

去年12月11日，洪姓婦人在車輛故障後下車欲放置三角警示牌途中遭到追死慘死。（警方提供）

2025/02/17 23:37

〔記者陳彥廷／屏東報導〕往返屏東、高雄間的要道88快速公路（簡稱台88線），昨天深夜再度傳出死亡事故，且事發原因又是車輛故障後，駕駛要下車擺放三角錐及警示標幟時遭撞飛慘死。警方強調，行車除應注意前方狀況外，鑑於這幾起「內側故障車」多屬高齡車，呼籲車主除平時依規驗車外，更要注意「5油3水」的狀態，公路局則指出將進行現場履勘，不排除增設照明及警示牌告。

台88線從去年12月11日到昨天在屏東端所發生的3起重大事故中，皆是行駛內側車道的車輛不知何故故障靜止，而遭後車追撞的事故。首先是去年12月11日，一名洪姓婦人於上午11時許駕駛轎車往東經台88線18.5K處時，車輛不知何故故障，只能靜止於內側車道，洪姓婦人下車欲放置三角警示牌，未料遭閃避不及的後方砂石車追撞，洪婦當場慘死。

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第二起事故則是發生在本月6日上午10時半左右，一名鄭姓男子駕車往東行經19.9K時，車輛也因不明原因故障，只能在內側車道靜止待援，卻遭後方張姓男子所駕3.5噸貨車追撞，鄭男腳掌斷肢大失血重傷，送醫後轉院高雄長康搶救，張男亦是腳掌遭卡在車內一度無法脫困；接著就是昨天張姓婦人事故，張婦深夜22時11分左右，往西經台88線15.5K時，車輛也於內側車道故障，她在放置三角警示牌途中遭後方車輛追撞而噴飛至對向車道，後續又遭二次撞擊，導致身首異處當場慘死。

警方初步歸納3起事故嚴重，尤其3輛故障轎車或小貨車皆行駛於內側卻因故障而減速至靜止，再遭後方車輛追撞導致嚴重傷亡，警方呼籲，只要上路，用路人務必注意前方狀況，不論高速的高速公路或快速道路，如遇車輛故障且已完全無法行駛至外側路肩時，應立即開啟警示燈，並設置故障標誌，待援期間，車上所有人員都應下車至車輛下游之護欄外或安全處所待援，並「面向車道」以隨時警戒後方來車，或是身著反光背心提高自明性；此外，3起事故中，多數的故障車皆為高齡車，除依規定檢外，出門前更要注意「5油3水」等車輛狀態。

公路局南區工程分局則表示，台88線的車速以萬大橋路段分界，高雄段因車多速度較慢，屏東段速度因車輛少而較快，因此發生車禍往往更為嚴重，但官員坦言，以往並未如此頻繁發生內側車道有車輛故障情形，因應這次事件，將依規安排履勘，勘查是否有需要增設照明或是牌告、警示等等，提升照明及故障發生後對後車的提醒等等。

本月6日鄭姓男子駕駛小貨車往東，車輛因不明原因故障，其於內側車道靜止待援，但遭後方3.5噸貨車追撞，鄭男腳掌斷肢大失血重傷，（消防局提供）

昨天深夜張婦西往高雄，卻在內側車道發生車輛故障，也是在置放三角警示牌途中遭追撞噴飛到對向車道。（消防局提供）

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