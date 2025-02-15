驚悚畫面曝！武陵賞櫻巴士下山過彎失控撞車 差點掉落一旁溪床

搭載16名賞櫻遊客下山的中型巴士，疑似行駛於台7甲線四季平台時過彎不慎，與對向貨車碰撞，導致車輛翻覆路邊，還差點失控掉落一旁溪床。（民眾提供）

2025/02/15 14:39

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕武陵農場櫻花季8日展開，每天自台中、宜蘭端上山賞櫻人車潮絡繹不絕，14日下午宜蘭端發生驚悚車禍，搭載16名賞櫻遊客下山的中型巴士，疑似行駛於台7甲線四季平台時過彎不慎，與對向貨車碰撞，導致車輛翻覆路邊，還差點失控掉落一旁溪床，車禍一共造成4人受傷，其中有2人為泰國及韓國籍旅客，所幸均受輕傷無礙，肇事原因尚待警方釐清。

宜蘭縣警局三星分局14日下午4點09分獲報，大同鄉台7甲線21.5公里處附近發生交通事故，警方到場發現，簡姓男子所駕駛的中型巴士搭載16名遊客，由南山往四季下山方向行駛，疑似過彎不慎駛入對向車道，與上山的呂姓男子所駕駛的小貨車發生碰撞後翻覆，雙方駕駛皆無酒精反應。

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車禍一共造成巴士內2名乘客與小貨車駕駛及副駕駛共4人受傷，乘客分別為泰籍及韓籍旅客，皆為女性，泰籍旅客輕微擦傷未送醫，韓籍旅客則和小貨車駕駛及副駕駛等3人，送往羅東博愛醫院救治，幸無生命危險。

由於正值武陵農場櫻花季，車流量龐大，巴士翻覆路邊後，警方隨即進行交通管制，因路途遙遠，拖吊車上山不易，車輛約於深夜11點18分拖離現場，恢復雙線雙向通行。

賞櫻旅客車禍當下尖叫聲四起，紛紛自翻覆的車內爬出後，呆站路邊等待救援，臉上滿是驚恐。承辦賞櫻專車的國光客運，下山途中發現有巴士車禍後，也加入救援行列，免費接駁所有人至慈惠寺換車，交由旅行社派車搭載旅客北返台北車站東三門。

中型巴士撞小貨車，撞擊力道猛烈導致小貨車頭全毀。（民眾提供）

車禍一共造成巴士內2名乘客與小貨車駕駛及副駕駛共4人受傷，乘客分別為泰籍及韓籍旅客，皆為女性，泰籍旅客輕微擦傷未送醫。（民眾提供）

中型巴士翻覆差點掉落一旁溪床，相當驚險。（民眾提供）

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