壓制黑幫氣焰 北市警展開10天掃黑專案

台北市警察局長李西河主持擴檢。（記者王冠仁攝）

2025/02/14 00:05

〔記者王冠仁／台北報導〕陸續發生新竹三環幫槍擊命案、天道盟軍師「川園」被擄走打斷腿等案件，加上竹聯幫主離世，台北市警局為防制黑幫公開活動，宣布展開為期10天的「靖城掃黑」專案，局長李西河也在13日晚上主持記者會，強調警方對於犯罪零容忍的決心。

李西河說，為了安定民心，從今天開始進行為期10天的「靖城掃黑」擴大臨檢專案。專案期間會動員警察局相關警力，以區域聯防、區域整合的策略，針對黑道幫派經營、依附的處所進行掃蕩。

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李西河表示，至於即將到來的竹聯幫主告別式，警方也會組成專案小組，嚴查當天有無動員少年，或是以明示、暗示幫派組織的情形，一旦發現違法絕對會依法查辦。

李西河強調，絕對不允許黑道幫派假藉喪禮等活動來高調聚眾、壯大聲勢。警方將秉持犯罪零容忍的態度，針對所有犯罪行為都會從嚴究辦。

台北市警局指出，將持續運用區域聯防、跨區整合，擴大打擊黑道幫派，阻斷幫派犯罪組織運作命脈，同時呼籲「犯罪零容忍，治安零死角」，民眾如發現犯罪情資線索，可隨時提供警方偵處，達到全民共享良好治安、健康安全生活之目標。

警方前往酒店臨檢。（記者王冠仁攝）

警方執行酒店臨檢。（記者王冠仁攝）

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