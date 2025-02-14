為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    壓制黑幫氣焰 北市警展開10天掃黑專案

    台北市警察局長李西河主持擴檢。（記者王冠仁攝）

    台北市警察局長李西河主持擴檢。（記者王冠仁攝）

    2025/02/14 00:05

    〔記者王冠仁／台北報導〕陸續發生新竹三環幫槍擊命案、天道盟軍師「川園」被擄走打斷腿等案件，加上竹聯幫主離世，台北市警局為防制黑幫公開活動，宣布展開為期10天的「靖城掃黑」專案，局長李西河也在13日晚上主持記者會，強調警方對於犯罪零容忍的決心。

    李西河說，為了安定民心，從今天開始進行為期10天的「靖城掃黑」擴大臨檢專案。專案期間會動員警察局相關警力，以區域聯防、區域整合的策略，針對黑道幫派經營、依附的處所進行掃蕩。

    李西河表示，至於即將到來的竹聯幫主告別式，警方也會組成專案小組，嚴查當天有無動員少年，或是以明示、暗示幫派組織的情形，一旦發現違法絕對會依法查辦。

    李西河強調，絕對不允許黑道幫派假藉喪禮等活動來高調聚眾、壯大聲勢。警方將秉持犯罪零容忍的態度，針對所有犯罪行為都會從嚴究辦。

    台北市警局指出，將持續運用區域聯防、跨區整合，擴大打擊黑道幫派，阻斷幫派犯罪組織運作命脈，同時呼籲「犯罪零容忍，治安零死角」，民眾如發現犯罪情資線索，可隨時提供警方偵處，達到全民共享良好治安、健康安全生活之目標。

    警方前往酒店臨檢。（記者王冠仁攝）

    警方前往酒店臨檢。（記者王冠仁攝）

    警方執行酒店臨檢。（記者王冠仁攝）

    警方執行酒店臨檢。（記者王冠仁攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播