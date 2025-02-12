宜蘭深夜機車行起火連燒5棟民宅1人仍住院 縣府每戶財損補助2萬

宜蘭縣宜蘭市民權新路一家機車行11日深夜近11點失火，猛烈火勢連燒5棟透天厝，並造成騎樓多輛汽機車熔毀僅剩車架，火勢約半小時撲滅，所幸14名住戶全數逃出。（記者游明金攝）

2025/02/12 16:01

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣宜蘭市民權新路一家機車行11日深夜近11點失火，猛烈火勢連燒5棟透天厝，並造成騎樓多輛汽機車熔毀僅剩車架，火勢約半小時撲滅，所幸14名住戶全數逃出，其中9人送醫無礙，目前僅剩1人住院治療。消防局初判起火點位於機車行1樓，疑似機車底盤燃燒，暫時排除人為縱火。縣府針對每戶民宅財損補助2萬元，另給予搬遷補助費。

宜蘭縣消防局今天下午進行火場調查，代理縣長林茂盛、消防局長徐松奕、社會處長林蒼蔡等人均到場，消防局暫時排除人為縱火，並未發現相關跡證，但根據現場燃燒程度，起火點為機車行1樓，加上有民眾證述看見機車底盤冒煙，懷疑與電池故障波及油箱有關，才會造成爆炸。

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縣府社會處針對受災戶給予慰問金，除車行為營業場所未核發外，其餘每戶財物損失補貼2萬元，另針對搬遷補助費，以戶籍人數計算，每人2萬元，每戶以5人為上限，最高核發10萬元現金。

宜蘭縣消防局11日深夜獲報，位於宜蘭市民權新路機車行發生火警，附近居民跑出查看，表示火煙竄出伴隨爆炸聲相當駭人，消防局總計出動各式救災車輛23輛、消防人員40名及義消25名前往救災，約11點24分控制火勢、37分撲滅。

火勢自306號機車行起火燃燒後，因一發不可收拾，302號至310號共5棟透天建築均受波及，其中4棟建築全面燃燒。臉部被燒傷起水泡的陳姓機車行老闆說，當時和妻子2人在1樓後方休息，聽到前方有爆炸聲響衝出查看，就發現屋子起火。隔壁許姓住戶一家5口也幸運逃出，驚恐透露當時全家在2樓，也是聽到外面有爆炸聲，出門查看驚見火勢，騎樓汽機車瞬間陷入火海。

家住機車行左手邊的許姓夫妻聽到爆炸聲響也奪門而出，民宅瞬間被大火吞噬；跑出門外滿臉驚恐的第3棟鄰宅一家5口，住家被大火薰得焦黑，不敢再回屋內。 大火除造成5棟建築遭祝融，多輛汽機車也因烈焰熔毀，14名住戶均平安，其中7名大人、2名小孩嗆傷預防性送醫，今天8人已出院，僅剩車行老闆臉部燒傷住院治療。

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