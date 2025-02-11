台灣清廉印象指數躍升至第25名 亞太第7名

廉政署今日指出，國際透明組織公布2024年清廉印象指數，台灣排名第25名，較2023年第28名上升3名。（資料照）

2025/02/11 17:20

〔記者王定傳／台北報導〕廉政署今日指出，國際透明組織公布2024年清廉印象指數（Corruption Perceptions Index，簡稱CPI），本次全球計有180個國家及地區（包含我國）納入評比，台灣排名第25名，較2023年第28名上升3名，超過全球86％受評國家。在亞太地區31個受評國家與地區中，排名僅次於新加坡、紐西蘭、澳洲、香港、不丹及日本等國，居亞太第7名。

廉政署指出，總統賴清德上任以來，特別強調清廉勤政，致力落實民主治理與開放政府的理念。行政院卓榮泰院長更將貪瀆零容忍作為核心價值，法務部長鄭銘謙部則要求廉政署防貪先行，協助公部門打造值得人民信賴、服務有感的政府。在各部會通力合作下，我國清廉印象指數排名從第28名提升至歷來最佳的第25名，此一成果彰顯對清廉執政的高度肯定，更象徵著廉潔已成為台灣社會共同堅持的核心價值。

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廉政署並表示將持續推動多項廉政措施，對外精進各項國際評比，對內彰顯廉能施政成效：例如持續實踐「聯合國反貪腐公約」落實內國法、推動「透明晶質獎」，激勵公部門落實廉能治理、推動「機關採購廉政平台」成為全球反貪典範、延續「企業服務廉政平台」精神，推動主題式廉政議題公私交流、落實證據嚴謹與科技辦案的肅貪團隊。

廉政署並提及，廉政署還首次運用生成式AI進行跨機關資料庫大數據分析政府採購案件，勾稽出「疑似虛設行號或人頭公司廠商得標採購案件」、「涉及貪瀆案件廠商得標採購案件」及「拒絕往來廠商曾得標採購案件」等3類高風險政府採購案件共5916 件，辦理全國性專案稽核，預防廉政風險。

廉政署強調，對社會矚目貪瀆案件，廉政署亦積極關注掌握案源，除依地檢署指揮積極偵辦外，更著眼於預防貪瀆犯罪的防貪作為，將已發生的貪瀆犯罪態樣進行研析，找出潛存風險，並致力消弭潛在弊端，全面防杜相同類型貪瀆犯罪再次發生。

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