高雄殺人分屍案 檢警查扣清潔隊4垃圾車行車紀錄器偵辦

高雄檢警今偵辦張介宗殺人分屍案，查扣清潔隊4輛垃圾車行車紀錄器。（記者李惠洲攝）

2025/02/10 23:43

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄檢警偵辦張介宗殺人分屍案，今到環保局前鎮區清潔隊，查扣4輛垃圾車行車紀錄器，持續追查3名被害人頭顱下落，不過垃圾車只留有1周影像，僅能保全張嫌恐棄屍林婦證據。

高雄檢警偵辦張介宗殺人分屍案，針對張介宗涉嫌2月2日殺害林姓婦人後，曾有鄰居多次目擊他丟垃圾，且所丟垃圾出水、散發惡臭，懷疑黑色塑膠袋內可能裝有頭顱或屍塊。

請繼續往下閱讀...

檢警調閱監視器畫面，發現張嫌棄屍方式，包括騎腳踏車載運、步行提袋，由於檢警遲未發現3名被害人頭顱，對於張嫌以黑色塑膠袋裝物丟進垃圾車，擔心張嫌已將頭顱丟進垃圾車送進焚化廠。

檢警昨天先到仁武焚化廠查尋林婦、張婦與張嫌兄嫂頭顱無所獲，依據環保局一般垃圾處理3天完成，比對張嫌作案時間推斷，垃圾應已送進焚化爐火化。

尤其垃圾倒進焚化廠貯坑，會經過翻攪、破碎，且貯坑高溫達850度，最後焚化變成底渣，環保局將配合檢警辦案。

檢警不放過任何蛛絲馬跡，今到環保局前鎮區清潔隊，針對張嫌住家附近可能棄置黑色塑膠袋點位，查扣4輛垃圾車行車紀錄器，除了保全張嫌可能棄屍證據，更展開過濾清查作業。

但因垃圾車行車紀錄器大約保留1周影像，檢警只能追查林婦部分，將清查張嫌2月2日殺害林婦後，直至警方5日登門拘提張嫌到案，過程中丟了多少包黑色塑膠袋等物，將持續追查頭顱與屍塊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法