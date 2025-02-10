不怕神明怕衛星！彰化山坡地非法開挖 248萬罰單從天而降

過去，彰化縣政府查察非法開發主要靠巡查員實地稽查，隨著衛星技術成熟，近年採用人力與衛星雙軌並進方式，加強守護山坡地。（圖縣府提供）

2025/02/10 11:31

〔記者張聰秋／彰化報導〕逮到了！許多人以為在人煙稀少、地點偏僻的山坡地，擅自整地、開挖土石，不會被發現，卻不知「舉頭三尺有神明」違法行為，已被高空的衛星監測下來，彰化縣去（2024）年一整年因此抓到30件違反水土保持法裁罰並送辦，輕者6萬元起跳，最重30萬元，裁罰金額共計248萬元。

過去，縣府查察山坡地非法開發，透過山坡地巡查人員實地稽查，近年來，隨著衛星技術成熟，「陸空」雙軌並進，陸地人力結合空中衛星影像，一開始，每月分析衛星影像，監測地形地貌的變化，去年5月起，擷取衛星影像的時間點再由月改為每週通報，加強稽查密集度。

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縣府水資處指出，衛星監測的範圍主要鎖定縣內沿八卦山脈山腳路的鄉鎮，包含芬園、彰化、花壇、大村、員林、社頭、田中及二林共8個鄉鎮市，透過衛星影像對照環境地形地貌和植物葉綠素等相關數據的變化，來判斷山坡地是否遭到非法開挖或破壞，以往按月擷取衛星影像，改為每週通報後，相關數據和影像更多，更能精準判斷山坡地現況。

去年，彰化縣山坡地衛星影像變異點監測結果，共發現186處疑似違規點位，經查證後剔除清理雜草、修剪樹枝等未構成危及山坡地保育行為，再由巡查員實地比對，最後確認其中30件違反水土保持法，依法裁罰並送辦。

水資處強調，衛星技術不僅有效遏止非法開發，也提升了土地保育的執行效率，成為守護山坡地的重要利器。

依規定，山坡地整地開發須申請核准，若擅自開挖會涉及水保法等相關法律規定，罰鍰可不輕。（圖縣府提供）

為查察山坡地違法開發，起初，每月分析一次衛星影像，去年5月起改為每週監測，大幅提高稽查密度，山坡地變動逃不過天眼。（圖彰化縣政府提供）

衛星監測範圍集中在八卦山脈山腳路附近的8個鄉鎮，包括芬園、彰化、花壇、大村、員林、社頭、田中及二林。縣府透過衛星影像分析地形、地貌與植物葉綠素變化，可判斷是否有非法開挖或破壞行為。（圖縣府提供）

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