男童疑捷運上偷錢包欲和母親逕行離開 遭乘客制止自傷被強制送醫

台北捷運板南線9日中午有1名男童疑似偷其他乘客錢包，欲和母親（左圖白框者）逕自離開車廂，遭其他乘客攔下，男童母親和其他乘客發生肢體衝突。（王小姐提供）

2025/02/09 18:29

〔記者林承鴻／台北報導〕台北捷運板南線今（9）日中午有1名男童疑似偷其他乘客錢包，欲和母親逕自離開車廂，遭其他乘客攔下，男童母親和其他乘客發生肢體衝突。台北捷運站務人員第一時間在場處理，捷運警察到場後見男童精神狀況不佳，有用頭部撞椅子的自傷情形，為保護當事人，當場壓制男童防止其持續自傷，並通知救護車強制就醫。

有民眾拍下長1分50秒的影片上傳至社群平台上，影片一開始可聽到有人尖叫，身穿黑色外套並戴口罩的男童母親在車廂地板上哭喊「有人打我」，其他旅客上前，一名男子要該女子「放手」並說「你幹什麼」，女子起身後出手毆打男子，被一旁民眾拉開，捷運保全也上前處理。男子表示，他上車就看到另一名乘客被欺負，因此介入。隨後該名出手打人女子的兒子開始自己用頭撞車廂中央扶手並哭泣，女子則喊說要報警，並要男子留下來。

請繼續往下閱讀...

上傳影片的民眾表示，事件是發生在藍線忠孝復興到忠孝敦化站間，男童偷了1名女乘客的錢包，女子想帶男童逃走，1名男乘客見義勇為抓住他們發生肢體衝突。下方留言則有其他網友表示，這名女子已在捷運上鬧好幾次了；另一則影片則可看到女子詛咒全車乘客「你們都死不完」。

捷運警察隊表示，9日中午12點5分，忠孝復興站一對母子（母親約40歲、其子年約10歲）因不明原因與乘客發生口角及肢體糾紛，旅客下站時通報站務人員，經站務人員上車了解後，遭拍打的旅客表示理解該母子疑似精神狀況不佳均不追究後自行離去。

捷警到場後，見男童因精神狀況不佳，有用頭部撞椅子的自傷情形，為保護當事人，當場壓制男童防止其持續自傷，並通知救護車強制就醫，後續於下午1點20分由轄區大安分局新生派出所員警陪同至台大醫院就診。

捷警呼籲，旅客搭乘捷運時如遇可疑人事物時，務必冷靜面對，並以同理心彼此體諒包容。如發生爭執或危險，可以按下車廂門邊紅色緊急按鈕或撥打110報案電話，捷警將立即趕赴現場處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法