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    退役中將高安國密謀當中共攻台內應 確定續押禁見

    退役陸軍中將高安國（見圖）等6人涉替中共在台發展組織，全案由高院審理中；高等人另不服被羈押，提起抗告，被被最高法院駁回確定。（資料照）

    退役陸軍中將高安國（見圖）等6人涉替中共在台發展組織，全案由高院審理中；高等人另不服被羈押，提起抗告，被被最高法院駁回確定。（資料照）

    2025/02/07 12:00

    〔記者溫于德／台北報導〕統派團體「中華民國台灣軍政府」總召、退役陸軍中將高安國等人，涉被中共吸收在台發展組織，收取962萬餘元報酬，密謀於中共攻台時，發動政變、推翻政府並接管，以利中共「接收台灣」並企圖拉攏現役軍人刺探軍事機密及蒐集軍事要塞戰略部署資訊，甚至還使用無人機跟監機動雷達車等作戰演練。高等檢察署已依違反國家安全法「為中國發展組織罪」起訴高男等6人，現由高等法院審理中；高等人另不服被羈押禁見，經提起抗告，已被最高法院駁回確定。

    高檢署調查，高安國與該「中華民國台灣軍政府」發言人侯紹康，遭中共情報工作人員吸收，假借各式交流為名往來兩岸，並接受中國資金挹注，策劃成立武裝內應組織及工作據點，並撰寫三個不同計畫，企圖在中共武力攻台時，政變接管政府。

    高檢署發現，高、侯還吸收退役陸軍司令部後勤部少校後勤官張勝豪、退役陸軍中尉邱榮鴻及男子陳敬淮等人，涉利用邱男所開設的兵工設備公司，以銷售防彈裝備為掩護，物色現、退役官兵，企圖納為組織成員替中共刺探機密，幸無任何官兵被利用；此外，侯、陳兩人於去年9月間，還涉嫌以無人機跟監軍方機動雷達車等作戰演練，並向中共回報成果。

    高檢署偵結，今年1月22日依「為中國發展組織罪」起訴高男等6人，並對高求處10年以上徒刑，現由高院審理中。高等人另不服被羈押禁見，經提起抗告，已被最高法院駁回確定。

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