第2名被害者？左營七旬婦失蹤逾3週 最後現身處在殺人老翁附近

婦人遭分屍丟棄水中，警方委人打撈出多塊屍塊。（讀者提供）

2025/02/07 10:45

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市駭人分屍案傳出案外案，左營區75歲張姓婦人失蹤近月，疑與分屍案張嫌都曾出現在三民公園，不排除是第2名被害者。警方表示，正調閱三民公園及張嫌住家附近監視器，且已採取張婦女兒口腔DNA檢體送鑑識中心進行比對，釐清案情。

高雄市發生73歲張姓男子涉嫌殺害分屍71歲趙姓婦人，並將其屍塊丟棄在前鎮區第五船渠，警方已經打撈多塊上岸，張嫌遭到羈押，傳出其住屋處有他人血跡，後續傳出張姓婦人失蹤案恐與張嫌也有關聯，引發關注。

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左營分局指出，在外經商的曾男（張婦兒子）上月27日返國過春節，發現母親已經10餘天未聯繫，於是赴新莊派出所報案一般協尋人口，經查，曾男胞妹於1月13日載張婦返回左營區富民路住家後就沒再見張婦。

春節期間張婦仍未現身，曾妹2月1日再次報案，該案提升為緊急協尋案，曾妹向警方表示母親有到三民公園與老人聚會習慣，警方調閱監視器，發現張婦1月17日下午1時許出現在三民公園後即無調得其他監視器畫面。

警方調閱監視器過程中，疑有張男影像現身，不過警方指出，由於影響模糊尚無法確認，目前也未有2人認識事證。

警方表示，已採取曾女口腔DNA檢體送鑑識中心進行比對。另擴大調閱並保留張嫌住家周邊監視器，全案已組成專案小組報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，全力查證、釐清原委。

張嫌住家疑發現血跡。（記者李惠洲攝）

張嫌住家外觀。（記者李惠洲攝）

張婦出現在捷運後驛站身影。（民眾提供）

張姓出現在三民公園身影。（民眾提供）

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