遠化新埔廠氣爆2死19傷 檢方到場勘驗蒐證

新竹地檢署主任檢察官邱志平（左）在新埔警分局偵查隊隊長葉俊賢（中）陪同下重新步入火場勘驗。（記者黃美珠攝）

2025/02/06 18:25

〔記者黃美珠／新竹報導〕遠東新世紀公司化纖總廠北廠區棉6廠今天凌晨氣爆，釀2死19傷，新竹地檢署主任檢察官邱志平、外勤檢察官周文如近中午先後到新竹市立殯儀館、新竹台大分院新竹醫院相驗不幸罹難的蔡柏瑋、張駿瑀，下午3點過後抵達事發廠區現勘，初步了解可能的原因，以及死者遇害時所在相對位置等進行蒐證。

檢方抵達時，恰巧遠東新世紀公司總公司的財、會人員到廠例行性財務稽核，一併入內勘驗初步的損害。

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檢警ㄧ行人進廠地毯式勘驗和蒐證約2個小時，主任檢察官邱志平受訪說，實際才完成現場約一半的勘驗和蒐證工作，會持續執行，檢方對於這場災爆慘劇感到非常遺憾，會努力徹底釐清事發的真正原因。

對於這起震驚全國的氣爆災變到底是單純意外？人為疏失？邱志平說，基於偵查不公開，暫時無法對外說明。

新竹地檢署主任檢察官邱志平說，目前初步已經完成一半的火場勘驗和蒐證工作，到底是單純意外還是有人為疏失，基於偵查不公開，暫時不便說明。（記者黃美珠攝）

遠東新世紀公司財、會人員今天剛好到新埔總廠做例行性的財務稽核，一併會同檢方勘驗現場。（記者黃美珠攝）

竹檢會同警方、業者進廠勘驗。（記者黃美珠攝）

新竹地檢署主任檢察官邱志平（左）在新埔警分局偵查隊隊長葉俊賢（右）陪同下重新步入火場勘驗。（記者黃美珠攝）

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