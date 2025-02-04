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    首頁　>　社會

    柴犬墜落山谷困36小時 攀樹專家垂降救援

    攀樹專家垂降至山谷救援跌落的柴犬，將牠放在救援袋中送回地面。（民眾提供）

    攀樹專家垂降至山谷救援跌落的柴犬，將牠放在救援袋中送回地面。（民眾提供）

    2025/02/04 17:35

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市有民眾在春節連假期到左鎮山區露營，2歲柴犬「柴柴」不慎跌落約3層樓高的山谷，受困36小時，飼主心急如焚，最後在攀樹專家垂降救援下，柴犬才終於回到主人的懷抱。

    這隻柴犬跟著飼主一家人到山區露營，在營地附近開心奔跑時，不慎一腳踏空，跌落山谷，飼主聽到慘叫聲衝過去時，已來不及救援，趕緊朝山谷下呼喊「柴柴」，隱約聽見微弱回應。

    由於山壁陡峭，飼主雖然擔心愛犬受傷，但無法自行搶救，只能報警並尋求救援隊協助，嘗試多種方式，最後請來攀樹專家協助。專家利用繩索固定後，緩緩垂降進入險峻的山谷，才順利將柴犬救出。

    攀樹專家在救援過程中，柴柴發出微弱的哀鳴聲，經過近1小時的垂降與搜尋，終於在山壁邊找到受困36小時的柴柴，蜷縮在岩石間，渾身髒亂，眼神驚恐，所幸並無明顯外傷。立刻將牠固定在救援袋中，小心翼翼地攀爬回到地面，在場人員才終於鬆了一口氣。

    飼主抱著柴柴，激動落淚，感謝所有救援人員的協助，柴柴也用鼻子蹭了蹭主人，結束一場驚險的救援。

    受困山谷36小時的柴柴，重回主人的懷抱。（民眾提供）

    受困山谷36小時的柴柴，重回主人的懷抱。（民眾提供）

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