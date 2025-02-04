竹東三環幫角頭遇刺今出殯 警方重兵布防監控

警方出動包含霹靂小組等約150名警力監控，在路口分區攔檢盤查，防範幫派公開活動。（記者廖雪茹攝）

2025/02/04 11:02

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮北興路三環幫堂口元月24日爆發槍擊命案，幫內要角劉憲治遭斷掌、中彈身亡，今（4）日上午舉行告別式，告別式場門前一對接引靈獅，場外9層米塔一字排開，還有蜈蚣鼓等陣頭，眾多全身黑衣的道上弟兄陸續入場；由於此案疑為黑幫內鬥，在新竹地檢署檢察官指揮下，警方出動霹靂小組等約150名警力監控，在路口分區攔檢盤查，防範再生意外，現場攔查共查獲3名嫌犯。

警方今天攔檢盤查過程中，當場查獲1名涉嫌洗錢通緝犯及未成年共3人，依法逮捕偵辦。竹東警分局強調，警方會展現貫徹公權力及維護治安決心，對無視法令規定的滋事分子從嚴究辦，並告誡欲參與告別式的單位人員遵守「不動員、不串聯、不以幫派名義參加」等3不原則。

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劉憲治命案發生在農曆年前的1月24日晚間，位在竹東鎮北興路某飲料批發店2樓的三環幫會所遭突襲，造成1死5傷，劉憲治身上有槍傷、刀傷，送醫不治，5名凶嫌犯案後，經郭姓小弟接應，當晚就潛逃出境，其中，郭姓嫌犯被策動26日從澳門返台，其餘5嫌也在29日晚間陸續從日本、泰國返台投案，6嫌皆經法官裁准羈押禁見。

新竹地檢署表示，本案目前檢警正積極偵辦中，為了維護偵查不公開原則及確保案件順利進行，暫不便透露細節。不過據了解，5嫌初步供稱為私人恩怨，但檢警不排除此為推託之詞，調閱5百多支監視器，傳訊10多名證人持續深入追查中。

三環幫在新竹竹東地區活躍，過去透過暴力討債、詐騙走私等非法手段擴展勢力，數年前曾在竹東警分局長陞遷時，出動喪禮隊伍，外界認為挑釁意味十足。檢警初步調查，5嫌都是三環幫成員，年齡30歲左右，屬於幫內的新生代。地方人士指出，劉憲治過去曾入獄及在國外生活一段時間，回到竹東後掌權，在封閉的幫派圈內引發不小漣漪，不排除與此案有關。

三環幫要角劉憲治遭斷掌中彈身亡，今（4）日上午舉行告別式，警方出動包含霹靂小組等約150名警力監控，在路口分區攔檢盤查，防範幫派公開活動。（記者廖雪茹攝）

三環幫要角劉憲治遭斷掌中彈身亡，今（4）日上午舉行告別式，警方出動包含霹靂小組等約150名警力監控，在路口分區攔檢盤查，防範幫派公開活動。（記者廖雪茹攝）

一身黑衣的弟兄陸續場進，警方在路口分區攔檢盤查，防範幫派公開活動。（記者廖雪茹攝）

一身黑衣的弟兄陸續場進。（記者廖雪茹攝）

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