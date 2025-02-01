台南柳營路口機車撞轎車 騎士墜落大排亡

撞上轎車的洪姓男騎士所騎機車嚴重變形。（圖由民眾提供）

2025/02/01 10:37

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市柳營區於大年初三下午發生1起死亡車禍憾事！1名年約46歲的洪姓男子騎機車沿柳營區165線道行駛到南108線道路口時，撞上同向行駛、欲右轉南108線道的轎車，洪男撞擊轎車後、人摔落路旁大排水溝內，警、消人員到場將失去生命跡象的洪男送醫，惜仍回天乏術；肇事轎車右前座1名62歲黃姓男乘客也受傷送醫，肇事原因由警方進一步調查釐清。

這起不幸車禍發生在1月31日下午3點許，有網友行車記錄器拍下車禍發生過程、PO到網路社群，影像畫面相當驚悚！

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當時騎機車的洪姓男子沿著165線道右側路旁行駛，後方網友車輛的行車記錄器拍下他機車急駛到路口時，撞上在165線道同向行駛、欲右轉南108線道的1輛銀色轎車，洪男被撞噴飛到路口前方右側的大排水溝內。目擊的網友嚇得大聲驚呼、並說他騎超快的，隨即與前方1輛賓士休旅車的車內人員都下車協助救人並報警。

消防人員到場將失去生命跡象的洪男救起送到柳營奇美醫院，惜到院搶救後仍傷重不治；而肇事的銀色轎車右前座1名62歲的黃姓男子臉部受傷、意識清楚，也被救護車送到柳營奇美醫院治療。

肇事轎車駕駛吳姓男子（46歲）恰與機車騎士洪姓男子是同年次。警方為吳男做酒測，酒測值是零；至於肇事原因與洪男死因，新營警方將報請檢察官相驗與深入調查釐清。

新營警分局交通分隊小隊長陳勝鴻呼籲，車輛駕駛人行經路口時，務必注意道路狀況、動態，減速慢行，並遵守停、讓規定，確保行車安全。

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