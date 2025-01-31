1/31 初三今彩539頭獎開4注 大樂透摃龜 百萬大紅包剩306組

今晚（31日）開獎的第114000028期今彩539頭獎開出4注。（台彩提供；本報合成）

2025/01/31 22:37

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（31日）開獎的第114000028期今彩539頭獎開出4注，由高雄市鳳山區五福一路29號1樓「鑫來發彩券行」、臺中市北屯區興安路二段27號1樓「金董彩券行」、彰化縣線西鄉沿海路二段12號1樓「億來旺彩券行」、臺中市北屯區四民里四平路聯邦巷2號1樓「幸運商行」開出；第114000014期大樂透頭獎摃龜。大樂透春節加碼「大紅包」開出25組，總中獎注數31注，剩餘306組；「小紅包」開出33組，總中獎注數40注。

第114000014期大樂透中獎號碼「07、11、13、23、39、42，特別號：15」。頭獎摃龜；貳獎開出2注，可得225萬8561元；參獎共106注中獎，每注可得4萬5892元；肆獎共262注中獎，每注可得1萬1936元；伍獎共5333注中獎，每注可得2000元；陸獎共6692注中獎，每注可得1000元；柒獎共6萬7057注中獎，每注可得400元；普獎共9萬1777注中獎，每注可得400元。

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第114000014期49樂合彩中獎號碼為「07、11、13、23、39、42」。四合共11注中獎，每注可得20萬元；三合共86注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2692注中獎，每注可得1250元。

第114000028期今彩539中獎號碼為「01、05、09、14、26」。頭獎4注中獎，每注可得600萬元；貳獎共283注中獎，每注可得2萬元；參獎共9324注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬4818注中獎，每注可得50元。

第114000028期39樂合彩中獎號碼為「01、05、09、14、26」。四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共218注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7138注中獎，每注可得1125元。

第114000028期3星彩中獎號碼為「940」。壹獎共31注中獎，每注可得5000元。

第114000028期4星彩中獎號碼為「9919」。壹獎共13注中獎，每注可得5萬元。

大樂透「春節大紅包」開出25組，總中獎注數為31注，其中21組為單注中獎，各得100萬元；2組為2注均分；2組為3注均分。「春節小紅包」開出33組，總中獎注數為40注，其中28組為單注中獎，各得10萬元；4組為2注均分；1組4注均分。台彩表示，截至本期為止，累積開出大紅包組數為174組，剩餘306組；累積開出小紅包組數為299組，剩餘501組，下期（1日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

「大樂透春節加碼大紅包、小紅包」開獎結果點閱

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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