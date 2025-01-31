鞭炮放完掛在機車上 天兵男大年初二燒毀9車

消防員到場救援。（記者王冠仁翻攝）

2025/01/31 15:23

〔記者王冠仁／台北報導〕47歲于姓男子在昨天大年初二晚上，在新北市中和區一處公園放鞭炮，鞭炮放完後，他將鞭炮串掛在機車上，再將機車騎到附近一處補習班門口停放。他離去時沒注意到鞭炮串仍有餘火，鞭炮串最終起火自燃，火勢還波及附近停放的機車，消防員撲滅火勢後，發現現場共有9台機車被燒毀；警方查出是于男闖禍，他也在今天被警方送辦。

新北市消防局在昨天晚上9時48分接獲報案，民眾聲稱民德街一處補習班門口的機車起火燃燒。消防員獲報後2分鐘趕到現場救援，在9時56分撲滅火勢，現場共有9台機車被燒毀，幸虧無人受傷。

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消防員撲滅火勢後初步勘驗，發現起火原因「不單純」，警方隨即接手展開調查。警方調閱周邊監視器畫面發現，當時有一名機車騎士停放機車後不久，機車就起火燃燒，火勢並波及到一旁的其他8輛機車。

警方追查，原來當天晚上住在附近的于姓男子，先是在一旁的公園放鞭炮，鞭炮放完以後，他將鞭炮串掛在機車上並停放在補習班門口。不過，他沒有注意到鞭炮串上仍有餘火，停車後逕自離去，不久後鞭炮串自燃起火；警方根據車籍資料查出是于男闖禍，在今天通知他到案，並將他依公共危險罪嫌送辦。

消防員到場救援。（記者王冠仁翻攝）

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