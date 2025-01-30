三環幫槍擊案5嫌分赴柬埔寨 因沒錢只好回台投案

竹東三環幫劉憲治槍殺案，據了解，29日被押解回台的5嫌24日當晚就分頭離境飛柬埔寨集合，因錢不夠又無人接應，只好回台投案。（資料照，記者洪美秀攝）

2025/01/30 17:53

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹縣竹東三環幫角頭劉憲治槍擊命案5名嫌犯昨晚分別自日本、泰國押解回台，今天檢警展開偵訊，據了解，5名嫌犯案發當晚就各自潛逃出境飛往柬埔寨會合，後來4人再轉飛日本，1人轉飛泰國，但因行蹤已被鎖定，加上身上錢不夠，只好回台投案。專案人員也認為5嫌頂替的機率不高，主要是殺人及槍砲案都是10年以上重罪，要找到5人頂替的情況不高。

新竹縣竹東鎮北興路一家飲料店24日晚間發生三環幫會所遭突襲，三環幫角頭劉憲治中槍中刀當場流血過多不治身亡，5名兇嫌經由郭男接應當晚就全數連夜潛逃到國外，26日先是司機小弟郭男從澳門遭策動返台，其餘5嫌也在29日晚間陸續經由日、泰從松山機場、桃園機場返台。

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據了解，當天5人動手後隨即駕車前往新竹市千甲里水利路棄車，並由郭姓男子接應逃亡，5人在新竹境內各自鳥獸散，並在當晚到25日，陸續逃往海外，25日在柬埔寨會合，因5人身上帶的現金不夠，加上飛到國外，無人接應，最後4人轉飛日本，1人轉飛泰國。

專案小組已針對5嫌的犯案動機及槍枝刀械丟棄地點進行深入了解，對外界質疑5嫌是否是頂替，專案人員認為頂替可能性極低，因為殺人及槍砲是10年以上重罪，應難臨時同時找到5人來頂替，看不出有頂替跡象。至於是否有其他共犯及幕後指使者，都是檢警要釐清的方向。

竹東三環幫劉憲治槍殺案，據了解，29日被押解回台的5嫌24日當晚就分頭離境飛柬埔寨集合，因錢不夠又無人接應，只好回台投案。但檢方強調目前仍在偵查階段，基於偵查不公開，會釐清案情後再對外說明。（記者洪美秀攝）

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