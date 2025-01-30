紫南宮招財金雞母真旺 台中彩券行連刮出2張100萬元刮刮樂

台中市北屯區「億萬富翁彩券行」，在除夕及大年初一，連續刮出2張100萬元的刮刮樂！（民眾提供）

2025/01/30 10:00

〔記者歐素美／台中報導〕台中市北屯區「億萬富翁彩券行」，在除夕及大年初一，連續刮出2張100萬元的刮刮樂！投注站代理人詹小姐表示，這2張刮刮樂都是由子女選號，結果由家長刮中，十分幸運。今年投注站特意在過年前，重新到紫南宮請回招財金雞母，果真帶來好運。

「億萬富翁彩券行」代理人詹小姐表示，一對年約40歲的父母，每年只要台彩推出2000萬超級紅包，就會帶著國小女兒來購買試手氣。今年，他們在除夕依舊如約而至，選了一張2000元刮刮樂。女兒憑著直覺，用自己的學號「19號」選了號碼。

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刮開時，一家人原本以為中了10萬元，高興不已，隨即請櫃檯人員確認。然而，經過再次確認後，發現竟中了100萬元！一家人激動萬分，現場其他顧客也熱情鼓掌，與他們一同歡呼慶祝。

最幸運的是，由於這家投注站在除夕晚上，才剛開出第一張100萬刮刮樂，客人絡繹不絕，一名住在附近、年約35歲左右的男子，因除夕夜聽到彩券行放鞭炮的聲音，大年初一也到店裡了解。

詹小姐就跟男子表示，有民眾於昨晚除夕刮中2000元刮刮樂的100萬元獎金，要不要也選一下？因為她買了2串鞭炮，還有一串要放，「很可能就是你再中」；男子回說「那不可能啦」，但還是買了一張2000元和500元的彩券，表示要帶回家給曾經刮中10萬元的爸爸刮。

男子原本想等到大年初五才刮，結果忍不住提前先刮開，竟然刮中100萬，覺得投注站真的太旺了，打電話報喜，並到店裡放鞭炮慶賀。

「億萬富翁彩券行」連續2天開出百萬大獎，詹小姐笑說，要趕緊再去多買幾串鞭炮，今年肯定「旺旺旺」！

台彩公司表示，「2000萬超級紅包」共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元。統計至1月29日，已刮出2個2000萬元、97個100萬元。

台中市北屯區「億萬富翁彩券行」，除夕及大年初一連續刮出2張100萬元的刮刮樂！業者表示，是紫南宮「招財金雞母」帶來好運。（民眾提供）

台中市北屯區「億萬富翁彩券行」，除夕、初一連續刮出2張100萬元刮刮樂。（民眾提供）

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