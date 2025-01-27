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    恨姻親壞事 莽男先丟汽油彈再持槍追殺

    恨姻親壞事，他先砸汽油彈再持槍追殺，遭新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

    恨姻親壞事，他先砸汽油彈再持槍追殺，遭新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

    2025/01/27 13:25

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣陳男與張姓姻親素有仇怨，竟持汽油彈火攻，再持空氣槍追殺，張男狂奔逃命讓陳男追不上，陳男憤而持槍托砸毀張男車子，新竹地院依傷害與毀損罪判刑。

    法官調查，陳男與張男曾有三等親旁系姻親關係，前年1月19日早上7點多，陳男在新竹縣住處外，見張男進入倉庫而心生不滿，竟以紙巾塞入2瓶裝有汽油之玻璃瓶並點燃後，朝張男方向丟擲，隨即持改造空氣槍追殺張男。

    而汽油瓶落地後隨即燃燒，致張男雙腳燒燙傷。張男因拔腿狂奔逃命，陳男未能追上，憤而以空氣槍托敲打張男小客車駕駛座車窗。張男逃離現場後，隨即報案處理而循線查悉前情。

    法官審酌陳男不思理性處理與張男間糾紛，竟未克制己身情緒，以自製汽油瓶丟擲，又持空氣槍追殺、嚇唬張男，再持空氣槍毀損車窗，其手段駭人，且危險性極高，對被害人危害性極高，致使被害人受有雙腳燒燙傷之傷勢，造成身體、精神上痛苦與財產上損失。

    由於陳男未能與被害人和解或調解以賠償損失，且前有公共危險與違反動物保護法前科，最後依傷害罪判刑10月、毀損罪判處拘役20天。

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