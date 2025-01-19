百歲老人走失 疑似跌坐水溝一寒夜幸獲救

民防義警、里長和警方找到困於溝中老翁。（警方提供）

2025/01/19 15:05

〔記者劉人瑋／台東報導〕實在是不幸中的大幸，都快一百歲的老人家走失，但家人、村里民眾大批出動與警方合力協助，期中雖因所有民眾熱心協尋指認，曾見到老人出現數公里外，眾人找半天才發現是誤認，所幸耗時不久，最終在自家200多公尺附近找到跌坐水溝老翁，加之水溝乾涸，老翁被發現時並無大礙。

利嘉派出所昨（18）日17時許接獲民眾報案，報案人廖男稱年邁98父親早上獨自出門至今未返家不知去向，但其年紀大且身上無手機，立即向警方求助報案。警方獲報後，積極調閱住家附近監視器釐清老翁走向，並由利嘉派出所所長郭金義帶班集結所有警力，太平、利嘉、豐田、泰安村里長、利嘉巡守隊、義警民防等民間力量均到場協助展開地毯式搜索，徹夜找尋未果。

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由於老翁都快百歲，行動、言語不甚順暢，且近來天氣濕寒，百歲老人獨過寒夜實令搜救隊感到擔心，由於消息在網路傳出後，立即有民眾表示，在約5至10分鐘車程處有發現老翁身影，當眾人覺得事有轉機時，警方調閱監視器才發現「不對！這是另一個阿公！」還找到監視器畫面中老人確認是誤報，因此重新擬定對策，再回到住處附近搜索。

今早搜救隊從老翁住家為中心，向外尋找，沒多久就在住家外200多公尺釋迦園發現老翁跌坐在水溝內，眾人合力抬出老翁並提供礦泉水、毛毯後送醫幸無大礙。眾人懷疑他可能已經在該處坐了一夜，只是老翁仍無法清楚表達為何走至該處，又如何度過寒夜。

村民表示，這種天氣「別說阿公，自己也不願意在戶外多坐ㄧ刻」，推測應是水溝乾涸無太多積水，加上深入地面，阿公就像坐在地洞一般，衣物夠厚又無外傷，因此才幸運逃過一劫，但他卻無法大聲呼喊又無法聯繫外界才受困在此卻無大礙。

台東警察分局呼籲，平時應多注意家中長者動向關懷其健康狀況，可協助家中易走失的成員身上配戴容易辨識身分的配件或縫製聯絡方式在衣物上，若不慎走失時，可立即向警察機關報請協尋，避免意外憾事發生。

民防義警、里長和警方找到困於溝中老翁。（警方提供）

民防義警、里長和警方找到困於溝中老翁。（警方提供）

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