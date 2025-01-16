委託詐欺女獄友出獄辦事 她遭盜領、侵占損失慘重

委託詐欺女獄友出獄辦事，她損失慘重悔不當初。（情境照）

2025/01/16 07:06

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕有些人就是不能相信！受刑人戴女託同室獄友饒女出獄後，幫她處理機車等事宜，沒想到有多次詐欺與偽造文書前科的饒女，竟將機車佔為己有，還多次盜領戴女存款並以其電子支付瘋狂消費，讓戴女損失慘重，新竹地院依侵占等罪將饒女判刑。

法官調查，戴女於110年12月在監獄執行期間，委託同舍房受刑人饒女，請她出監後協助處理在新竹縣的機車事宜。

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饒女出監後將戴女機車騎走後，停放在自己位於新竹市租屋處。戴女妹妹向饒女要求返還機車時，饒女竟拒絕交還而加以侵占。經戴女先生報案，新竹市警方才尋獲該機車。

由於饒女發現戴女申辦的郵局存摺、印章，並在手機內發現帳戶密碼及連結該帳戶的台灣pay電子支付，竟於110年12月連續3天在新竹市南寮郵局、新竹縣湖口德盛郵局、新竹市三姓橋郵局內，在郵政存簿儲金提款單盜蓋戴女印章，致郵局承辦人員陷於錯誤，誤認係戴女提款，而分別由饒女提領5萬元、12萬元、9萬5000元。

此外饒女自110年12月以戴女台灣pay電子支付方式，接續在網路購物3次，消費金額分別為1萬5000元、1755元、1萬8000元，此外在網路購物4次，合計消費3萬5755元。饒女又在便利超商以戴女台灣pay電子支付轉帳1萬元。

法官審酌饒女先前已有數次詐欺、偽造文書前科紀錄，本次復又基於個人私利，竟將獄友戴女所託付處理的機車侵占入己，又盜用戴女郵局帳號、電子支付帳號及印章，多次冒名提款、網路消費及提領現金、轉帳，依侵占等罪判處有期徒刑部分1年1月，另判拘役100天，均得易科罰金。

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