偷油管竟點打火機照明 天兵竊賊釀火警害7人嗆傷

利姓男子深夜偷機車油管時竟點打火機照明，火花不慎引燃溢出的汽油導致3間民宅被火舌吞沒。（民眾提供）

2025/01/15 13:52

〔記者黃佳琳／高雄報導〕去年9月20日深夜，鳳山區某民宅傳出火訊，警消獲報到場救出7人送醫，幸治療後均無大礙，警方調查時，發現起火原因竟是利姓竊賊（55歲）想偷停放在住家門口的機車油管時，因天色昏暗，利男竟點打火機照明，結果火花不慎引燃機車溢出的汽油所致，高雄地檢署偵結後依過失傷害等罪起訴。

檢方指出，利姓男子深夜潛入鳳山區某巷68號民宅，準備偷取洪姓婦人停放在騎樓的機車油管，但當時因天色昏暗，利男沒有帶手電筒，他為了照明方便，竟隨手拿起打火機，點煎後利用打火機上微小的火光幫自己偷東西，結果偷油管偷到一半時，汽油溢出，打火機上的小火舌直接點燃汽油，利男見狀用腳踩踏方式企圖滅火，但眼見火愈燒愈旺，滅火失敗後他趕緊落跑。

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由於火勢一發不可收拾，除了68號民宅起火外，還延燒到64號和66號民宅，造成張女（57歲）、盧男（65歲） 送阮綜合醫院、盧男（9歲）、盧男（5歲）及郭女（36歲）送大東醫院就醫，隔壁屋內劉男 （77歲）及謝女（74歲）送大同醫院就醫，7人均輕微性嗆傷，經送醫治療無大礙。

警方事後循線逮捕利男送辦，利男警訊時否認偷東西，辯稱他當時躲在民宅騎樓躲雨邊抽菸，不慎菸蒂未熄引發著火，因緊張而離開現場，雄檢偵查時，利男改口坦承犯行， 檢方偵結後依過失傷害等罪將他起訴。

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