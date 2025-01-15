國3竹山路段大貨車爆胎翻覆 車流回堵2公里

1輛大貨車今天上午行經國道3號北向241公里竹山路段，因左前輪爆胎失控側翻至對向內側車道。（警方提供）

2025/01/15 11:57

〔記者張協昇／南投報導〕國道3號北向241公里竹山路段，15日上午9時27分許，1輛由夏姓男子駕駛的大貨車，因左前輪爆胎失控側翻至對向內側車道，夏男受傷送至竹山秀傳醫院救治，一度造成車流回堵約2公里，警方呼籲用路人駕車上路前應先檢查車輛輪胎胎紋、胎壓是否正常，避免爆胎釀禍。

國道公路警察局第七公路警察大隊指出，今天上午9時27分許，由27歲夏姓男子駕駛的大貨車，行經國道3號北向241公里竹山路段，因左前輪爆胎失控，車身衝過分隔島後側翻於對向內側車道與分隔島之間，撞毀防眩桿，夏男受傷經救護車送至竹山秀傳醫院救治無生命危險，幸未波及其他車輛，惟造成北上路段一度車流回堵約2公里。

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警方表示，民眾駕車上路前應先檢查車輛輪胎胎紋、胎壓是否正常，尤其是行駛於車速快的高速公路，更應小心，避免爆胎釀禍。萬一駕駛途中感覺車輛有異狀、如異音、燒焦味道、冒煙等，也應盡速將車輛停於路肩、避車彎或下交流道較安全處所等候救援，避免二次車禍。

夏姓男子駕駛的大貨車行經國道3號北向241公里竹山路段，因左前輪爆胎失控，側翻至對向內側車道，撞毀分隔島上的防眩桿。（警方提供）

夏姓男子駕駛的大貨車側翻國3竹山路段，夏男受傷送醫救治。（警方提供）

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