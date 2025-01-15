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    RCA 222人工殤案 高院更二審判RCA等公司賠償1.7億

    RCA工殤案222名「無外顯疾病」的受害勞工，高院更二審今判決RCA等公司應連帶賠償1億7011萬多元。（記者王藝菘攝）

    RCA工殤案222名「無外顯疾病」的受害勞工，高院更二審今判決RCA等公司應連帶賠償1億7011萬多元。（記者王藝菘攝）

    2025/01/15 10:35

    〔記者楊國文／台北報導〕美國無線電公司（RCA）工殤求償案，被害勞工首波（稱「一軍」）求償27億元，最高法院判RCA等四家公司應連帶賠償262人5億多元確定，加計利息達7億多元，跟進打官司的「二軍」求償73億元，最高法院3年前判24人獲賠5470萬元確定，其餘222名「無外顯疾病」的受害勞工，發回高等法院更二審，高院更二審今判決RCA等公司有連帶賠償責任，判決應連帶賠償1億7011萬多元，可上訴。

    其中，更二審判決「無外顯疾病者」94人，因身體遭有毒物質侵害，亦獲得賠償。

    美國無線電公司1970年起陸續在桃園、新竹設廠，違法排放三氯乙烯、四氯乙烯等多種有毒化學廢料，員工因飲用受污染地下水和吸入有毒氣體，約1300人罹癌、200人死亡，RCA於1992年關廠、資遣員工，受害員工組成「RCA員工關懷協會」求償。

    首批500多名受害人（稱一軍）合計求償27億元，法院將求償者分為A組（死亡勞工的家屬）、B組（罹患重大疾病者）和C組（無外顯疾病），2018年8月，最高法院判RCA及其控股公司奇異、湯姆笙、法國Tehnicolo等公司，應連帶賠償死傷等262人共5億多元確定，加上多年來累計利息，賠償金額達7億多元。

    另外，最高法院將其餘246人發回高院更一審審理，最高法院認為，高院並未具體說明身體疾病、所受侵害與工作間有因杲關係。

    經審理後，最高法院認定24名受害勞工因新增罹癌或病情與工作有關，共判賠5470萬元確定，另將222人撤銷發回高院更二審審理。最高法院認為，應降低被害勞工的舉證責任至相當合理程度，且針對部份疾病的因果關係，原審未詳加調查。

    高院更二審開庭時，勞工委任律師主張，受害勞工雖然無外顯疾病，應調查是否因工作中暴露於有害化學物質，其身體自主權、健康權確實遭到侵害。此外，女性工也有罹患卵巢癌等女性相關疾病、心血管疾病，是否與曝露在多種化學物質間具因果關係。

    RCA工殤案222名「無外顯疾病」的受害勞工，高院更二審今判決RCA等公司應連帶賠償1億7011萬多元。（記者王藝菘攝）

    RCA工殤案222名「無外顯疾病」的受害勞工，高院更二審今判決RCA等公司應連帶賠償1億7011萬多元。（記者王藝菘攝）

    RCA工殤案222名「無外顯疾病」的受害勞工，高院更二審今判決RCA等公司應連帶賠償1億7011萬多元，數十位律師組成律師團。（記者王藝菘攝）

    RCA工殤案222名「無外顯疾病」的受害勞工，高院更二審今判決RCA等公司應連帶賠償1億7011萬多元，數十位律師組成律師團。（記者王藝菘攝）

    律師林永頌。（記者王藝菘攝）

    律師林永頌。（記者王藝菘攝）

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