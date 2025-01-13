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    首頁　>　社會

    父子3人成立實體幣店勾結詐團 數百人受害被詐逾30億

    雲林地檢署偵破實體虛擬幣店勾結詐團，周男3人先取信被害人到店內買幣，再向不明詐團購買平盤價之泰達幣，從詐欺款項中賺取差價暴利達上億元。此案粗估受害者數百人，損害金額達30億元以上，現正持續清查人數。 （記者李文德攝）

    雲林地檢署偵破實體虛擬幣店勾結詐團，周男3人先取信被害人到店內買幣，再向不明詐團購買平盤價之泰達幣，從詐欺款項中賺取差價暴利達上億元。此案粗估受害者數百人，損害金額達30億元以上，現正持續清查人數。 （記者李文德攝）

    2025/01/13 16:57

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣地方檢察署偵破台中周姓父子3人勾結詐騙集團水房，先取信被害人到店內買幣，再向不明詐團購買平盤價之泰達幣，從詐欺款項中賺取差價暴利達上億元。檢警去年7、11月開始發動數波搜索，共逮20人，雲林地院陸續裁定周姓父子等6名被告羈押獲准，14人具保。檢方表示，此案粗估受害者數百人，損害金額達30億元以上，現正持續清查人數。

    雲林地檢署檢察官段可芳前年偵辦一起投資車手詐欺案，循線再查出54歲周男、26歲大兒子、25歲小兒子涉嫌勾結詐騙集團的水房，成立實體幣店參與詐騙，於是指揮調查局中區工作站、雲林縣警局刑大等，百多名警力展開調查，去年7月起搜索32處，除帶回涉案20人外，更查扣現金986萬元、虛擬貨幣USDT（泰達幣）171萬3323顆，帳戶內現金910萬元及奧迪跑車等，周姓父子在內的6人羈押獲准，14人具保。

    檢警查出，周男3人前年3月起先向U字實體幣店，成立台中南屯分店，同年12月幣店總公司要求賣幣者需要實名，周等人退出加盟，自主成立T字泰達幣兌換所，從台中開始展店，全台陸續成立10間兌換所，2024年3、4月間更名F實體幣店。

    檢方調查，周男等人聯合詐欺集團跨境機房手，以各種匿名帳號及名義，先誘使被害人加入「舊衣回收」、「打工群組」等通訊群組，甚至更以常見的網路交友方式推薦投資訊息，使被害人下載虛擬貨幣錢包，再讓詐團機房手推薦其經營實體幣店前往購幣，待被害人將鉅額現金交出後，周等人再把泰達幣匯入被害人依照機房指定的虛擬錢包地址，後被害人再依照詐團指示，將虛擬貨幣轉入假交易平台，隨後詐騙集團成員則將收取的泰達幣層層匯出，達到「養套殺」手法。

    檢方表示，待各分店幣店累計一定現金後，周等人便通知配合的物流公司負責人派收水人員至各店收取現金，再向國外真實姓名不詳之詐欺集團成員購買平盤價之泰達幣，以此方式洗錢，從詐欺款項中賺取暴利價差，短短半年多達上億元。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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