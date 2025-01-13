5遊客走阿里山林鐵軌道 被查獲開罰

林鐵及文資處會同警方查獲遊客違規行走軌道。（圖由林鐵及文資處提供）

2025/01/13 14:55

〔記者林宜樟／嘉義報導〕阿里山林業鐵路常有民眾或旅遊業者安排遊客行走在軌道區域，林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天會同警方到二萬平車站循鐵路往嘉義方向執行取締，當場發現5名遊客違規行走軌道，依鐵路法第70條規定行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內，違者將處1萬元以上5萬元以下罰鍰，1人1罰，將由警方函送交通部鐵道局裁罰。

林鐵及文資處表示，阿里山林鐵本線已於去年7月6日全線通車，克服15年前因莫拉克風災重創，重回由嘉義搭乘小火車到阿里山的光景，因林鐵本線沿線許多景點秘境，吸引不少遊客探訪，但軌道本身並不是遊憩區域，行走其中可能會遇到行駛中的列車，造成不可預期的危險，雖經長期宣導，但仍有許多民眾或旅遊業者安排行走軌道遊程，已嚴重影響行車安全，違反鐵路法規定。

請繼續往下閱讀...

林鐵及文資處今天會同嘉義縣警察局竹崎分局阿里山派出所進行取締，當場發現5名遊客違規行走軌道，將依法開罰；林鐵及文資處表示，未來將加裝攝影機，呼籲民眾切勿行走軌道，以免觸法，以維護行車與自身安全。

許多民眾會在阿里山林鐵軌道區域行走。（圖由林鐵及文資處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法