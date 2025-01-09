選過市長、總統！「台中超狂媽媽」拿鐵鋤敲門 罵「盧秀燕養的狗」判拘役

「台中超狂媽媽」陳美妃又因敲打鄰居大門，被法院判拘役50日，圖為她去年與社區保全起衝突畫面。（民眾提供）

2025/01/09 16:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕曾參選台中市長且連署參選總統，被稱為「台中超狂媽媽」的陳美妃，去年（2024年）於社區與住戶、保全起衝突，她要求員警依現行犯逮捕保全被拒，竟以「垃圾」辱罵警察，其子還動手打警察，台中地方法院依侮辱公務員罪判處拘役59日，不料，她另於去年持三叉鐵鋤，敲打鄰居住處大門，辱罵鄰居「盧秀燕養的狗」等語，台中地院依毀損他人物品罪判拘役50日，可易科罰金5萬元確定。

台中地檢署起訴指出，陳美妃與鄰居有嫌隙，去年2月18日中午，手持三叉鐵鋤下樓至鄰居住處門外，猛力敲打鄰居鐵門，造成鐵門多處凹損，陳美妃辯稱說，鄰居鐵門很厚，是否造成實質損害，她不清楚，但她自認自己沒錯，至於辱罵「是盧秀燕養走狗、軍犬、神經病、像你這種垃圾就去死一死」等語，鄰居控告她觸犯刑法第305條的恐嚇罪（公然侮辱部分未提告），檢方認為，上述謾罵之詞，沒有加害生命、身體或名譽，這部分不起訴，僅起訴毀損罪，台中地院台中簡易庭判拘役50日，可易科罰金。

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陳美妃上訴二審，她承認持農作鋤耙敲擊「惡鄰」的鐵門，但並未造成大門實際損害，她還自認是「出於不得已之防衛」因素，聲明減免其刑。

法官認為，大門凹損屬實，陳美妃於警察偵訊時說，提告的鄰居常罵人，找藉口向管理公司投訴，「我只是拿他們平常罵我們的話反擊」，法官認為，比對案發時手機錄影畫面截圖，陳女當時並未受到不法侵害，亦無任何緊急危難情狀，沒有正當防衛或緊急避難的適用，駁回她的上訴，判決確定。

被稱「台中超狂媽媽」的陳美妃，曾於2022年參選台中市長，2023年連署參選總統，又推派女兒選立委，全部都失利，每次參選都引發熱議。去年5月間，她於社區與住戶、保全，因大樓社區桌椅擺設位置等問題起衝突，她要求員警逮捕保全被拒，竟以「垃圾」辱罵警察，其子還動手打警察，台中地院審理時質疑陳美妃，從2021年起，至少犯下10件以上的公然侮辱罪，以及3件妨害公務罪，沒有從中習得教訓，仍恣意辱罵他人，依侮辱公務員罪判處拘役59日，其子陳俊穎也判刑59日，皆可易科罰金。

「台中超狂媽媽」陳美妃（左），又因持三叉鐵鋤敲打鄰居大門，被法院判拘役50日，（民眾提供）

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