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    山友獨攀大鹿林道西線迷途受傷 空勤總隊救下山

    山友獨攀大鹿林道西線迷途受傷，空勤總隊救下山。畫面為地面搜救隊入山搜索狀況。（圖由苗縣府消防局提供）

    山友獨攀大鹿林道西線迷途受傷，空勤總隊救下山。畫面為地面搜救隊入山搜索狀況。（圖由苗縣府消防局提供）

    2025/01/09 15:39

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕山友獨攀請務必注意安全！苗栗縣政府消防局7日接獲報案，1名38歲黃姓男登山客從大鹿林道西線起點入山獨攀，但黃男於東陽山往佳人山途中迷失方向，腿部受傷，消防人員會同林業署與雪霸處、雪警隊入山搜索，並申請空勤總隊直升機救援，昨日順利將黃男吊掛送至醫院就醫。不過入山搜索的救難人員今天在寒冬中陸續下山。

    苗栗縣政府消防局今天呼籲，獨攀登山的風險極高，並呼籲所有登山愛好者重視山域安全。苗栗縣政府消防局也分享當時救護流程，7日早上8點接獲報案後，先集結搜救人員前往觀霧山區，由於路途偏遠，直到下午4點多才抵達觀霧。

    搜救隊8日一早6點便入山搜索，並派遣2名無人機飛手前往現場協助搜索，發現黃男蹤跡後，由於路途距離地面搜救隊遙遠，便申請空勤總隊直升機救援。

    苗栗縣政府消防局今天強調，單獨攀登雖能帶來挑戰的成就感，但其風險遠超一般團體登山，且緊急狀況無法及時求助：尤其在訊號不穩的深山區域，單獨者易陷入孤立無援的危機。另外，獨攀缺乏同行隊員提供準確位置與情況，增加搜救時間與成本，也增加救援難度。

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