基隆2小時接連2起倒車衝撞民宅 警追是否同一集團所為

基隆市安樂區武嶺街1間美髮工作室8日凌晨4時許遭一輛車撞壞鐵捲門，造成鐵捲門凹陷。（記者林嘉東攝）

2025/01/09 14:56

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市安樂區通仁街昨天清晨遭討債分子駕車蓄意倒車撞毀民宅鐵捲門，案發前2個小時，寧靜的武嶺街住宅一間美容美髮工作室鐵捲門也遭肇逃車輛以倒車方式衝撞，致鐵捲門凹陷、店內美髮桌椅毀損。黃姓美髮師獲報趕來表示，她從未與客人結怨；警方通知林姓車主則說車子借人開，警方尚未找到肇事者，將待他到案後釐清事發經過。

「砰！」昨天凌晨4時許，基隆市武嶺街黃昏市場對面一間家庭美髮工作室傳來撞擊聲響，驚醒睡夢中民眾，紛紛下樓查看赫見美髮工作室鐵捲門被撞凹，肇事的車輛則不見蹤影；轄區警四分局大武崙派出所警員到場後調閱路口監視器，發現肇事的白色轎車以倒車方式撞及鐵捲門後肇事逃逸，隨後查出車主是住在新北市瑞芳區的林姓男子。

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未料，清晨6時許，通仁街又發生一起轎車衝撞民宅鐵捲門案，邱姓男子懷疑債務人住在通仁街民宅內，撂小弟2度倒車先撞壞路旁賓士車，再駕車撞進民宅，把民宅撞出一個洞後，指揮小弟持棍棒等器械入內尋人未果後離去。

據指出，林男的車是弟弟用他的名字購買，車輛實際使用人是他的弟弟，警方詢問林男的弟弟，獲知當晚車子是借給石姓男子開，聯繫到石男後，石男又說，當晚他把車借給另名男子，警方還在聯繫該名男子，釐清是否與通仁街那起討債引發蓄意衝撞鐵捲門事件有關。

警方隨後通知住在他處的美髮工作室黃姓女美髮師（40多歲外籍配偶）；黃稱，開美髮工作室5年來，客人都是附近老一輩的銀髮族住戶，從未與人結怨，至於，被撞壞的鐵捲門與店內美髮桌椅等生財工具約損失10多萬元。

美髮工作室黃姓美髮師估計被撞壞的鐵捲門與店內美髮桌椅等生財工具合計約損失10多萬元。 （記者林嘉東翻攝）

美髮工作室黃姓美髮師估計被撞壞的鐵捲門與店內美髮桌椅等生財工具合計約損失10多萬元。 （記者林嘉東翻攝）

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