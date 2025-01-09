牽腳踏車走是行人還是「慢車」？法官判不禮讓行人的駕駛敗訴

台中高等行政法院認為牽引腳踏車，是行人而非慢車，判決洪男敗訴。（記者張瑞楨攝）

2025/01/09 11:55

〔記者張瑞楨／台中報導〕洪姓男子去年開車行經彰化縣政府旁的人行道，不禮讓行人，被民眾錄影檢舉，警方開罰6000元，他提起行政訴訟，指稱當時沒有行人，只有騎腳踏車的「慢車」，聲明撤銷罰單，法官檢視錄影與照片，發現並非「慢車」，而是有路人牽著腳踏車過馬路，認定是行人，不是「慢車」，洪男違規屬實，判決駁回洪男之訴。

判決書指出，洪男去年（2024年）8月20日下午，開車行經彰化縣政府旁邊的南郭路1段側門前，被民眾目睹不禮讓行人，持錄影畫面向警方檢舉，經彰化縣警察局彰化分局認定，洪男有「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規事實，開單處6000元罰鍰，並應參加道路交通安全講習，洪男不服，向台中高等行政法院提起行政訴訟。

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洪男主張，檢舉民眾提供給警方的照片與影像，只能看見單車穿越人行道，單車是屬「慢車」，不是行人，當時他看見的是單車（腳踏車），不是行人，聲明罰單撤銷。

法官卻認為，牽引（牽著）腳踏車，屬於行人，不是「慢車」，法官審視採證照片9張，洪男開車行經枕木紋行人穿越道時，有1行人牽引腳踏車，行走於行人穿越道上，洪男駛入行人穿越道線時，車身距該行人不足2組枕木紋，1組枕木紋距離約為80至120公分，足以認定洪男汽車與行人行進方向，不足3公尺。

法官強調，洪男應暫停禮讓行人先行通過，但他汽車距離行人行進方向不足3公尺，已違反道交處罰條例第44條，確實有「不暫停讓行人先行通過」之違規，至於他辯稱當時沒有行人，只有慢車，與上述採證照片不符，辯詞不可採，判決他敗訴，可上訴。

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