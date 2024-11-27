館長自爆簽賭引眾怒！林亮君斥：做錯事就該懺悔 不懂就閉嘴

台北市議員林亮君日前針對館長自曝，曾參與「球版」（地下簽賭）做出評論。（資料照）

2024/11/27 19:39

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕世界棒球12強台灣奪冠，讓國人欣喜，然而，網紅「館長」陳之漢卻於25日直播中，自曝曾經參與「球版」（地下簽賭），並以「台灣那個年代就是這樣，台灣人別太虛偽」回應，引發網友砲轟。台北市議員林亮君26日發文怒斥，職棒簽賭曾是台灣棒球的最深痛楚，館長不僅沒反省，還拿這件事開玩笑，「做錯事就該懺悔，不懂就閉嘴！」

根據貼文，館長自曝的2007至2008年間，正值台灣職棒簽賭案頻傳，這些醜聞導致球迷銳減、企業投資意願低落，整個棒壇陷入黑暗期。她強調，當時球迷看著心愛的球員突然消失，甚至整個球團解散，職棒幾乎瓦解，那種焦慮與無助，至今仍是台灣所有球迷難以釋懷的傷痛。

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林亮君痛批，館長作為簽賭共犯結構的一環，竟以「我在簽賭你還在媽媽十塊」、「那個年代就是這樣」等語輕描淡寫，毫無愧疚感，如今棒球重振旗鼓，他卻以自嘲方式「蹭熱度」，完全不尊重球迷情感。她更質疑館長好友、民眾黨立院黨團總召黃國昌，對此事保持沉默，指控黃國昌過去自稱棒球迷，卻對此事毫無表態，「跟地下組頭稱兄道弟，哪有資格說自己熱愛棒球？」

黃國昌則於今（27日）稍早在立院受訪時回應，館長昨天已經在直播中做說明，並勸大家不要參與簽賭。他強調自己過去深惡痛絕職棒簽賭案，而在今年夏天也有舉辦公聽會，呼籲正視職棒簽賭與假球問題。

林亮君最後向館長喊話，「灌爆你臉書的不是民進黨，而是熱愛棒球的球迷；你參與過簽賭，現在遭批評是應得的，做人不用虛偽！」認為社會要正視簽賭問題，別再讓台灣棒球重回迷失的黑暗時期。

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