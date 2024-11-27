為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    館長自爆簽賭引眾怒！林亮君斥：做錯事就該懺悔 不懂就閉嘴

    台北市議員林亮君日前針對館長自曝，曾參與「球版」（地下簽賭）做出評論。（資料照）

    台北市議員林亮君日前針對館長自曝，曾參與「球版」（地下簽賭）做出評論。（資料照）

    2024/11/27 19:39

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕世界棒球12強台灣奪冠，讓國人欣喜，然而，網紅「館長」陳之漢卻於25日直播中，自曝曾經參與「球版」（地下簽賭），並以「台灣那個年代就是這樣，台灣人別太虛偽」回應，引發網友砲轟。台北市議員林亮君26日發文怒斥，職棒簽賭曾是台灣棒球的最深痛楚，館長不僅沒反省，還拿這件事開玩笑，「做錯事就該懺悔，不懂就閉嘴！」

    根據貼文，館長自曝的2007至2008年間，正值台灣職棒簽賭案頻傳，這些醜聞導致球迷銳減、企業投資意願低落，整個棒壇陷入黑暗期。她強調，當時球迷看著心愛的球員突然消失，甚至整個球團解散，職棒幾乎瓦解，那種焦慮與無助，至今仍是台灣所有球迷難以釋懷的傷痛。

    林亮君痛批，館長作為簽賭共犯結構的一環，竟以「我在簽賭你還在媽媽十塊」、「那個年代就是這樣」等語輕描淡寫，毫無愧疚感，如今棒球重振旗鼓，他卻以自嘲方式「蹭熱度」，完全不尊重球迷情感。她更質疑館長好友、民眾黨立院黨團總召黃國昌，對此事保持沉默，指控黃國昌過去自稱棒球迷，卻對此事毫無表態，「跟地下組頭稱兄道弟，哪有資格說自己熱愛棒球？」

    黃國昌則於今（27日）稍早在立院受訪時回應，館長昨天已經在直播中做說明，並勸大家不要參與簽賭。他強調自己過去深惡痛絕職棒簽賭案，而在今年夏天也有舉辦公聽會，呼籲正視職棒簽賭與假球問題。

    林亮君最後向館長喊話，「灌爆你臉書的不是民進黨，而是熱愛棒球的球迷；你參與過簽賭，現在遭批評是應得的，做人不用虛偽！」認為社會要正視簽賭問題，別再讓台灣棒球重回迷失的黑暗時期。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播