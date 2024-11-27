澎湖破獲今年最大貨櫃運輸大麻案 卓榮泰接見嘉勉

澎湖地檢署領軍，破獲今年最大貨櫃運輸大麻案。（澎湖地檢署提供）

2024/11/27 15:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣高等檢察署今（27）日在內政部警政署刑事警察局舉行今年「第11波安居緝毒專案暨重大毒品案件發布記者會」，展現政府強力打擊毒品犯罪成果及院院長卓榮泰、法務部部長鄭銘謙、最高檢察署檢察總長邢泰釗、台灣高等檢署檢察長張斗輝都到場，宣示打擊毒品犯罪決心。

澎湖地檢署主任檢察官郭耿誠指揮海洋委員會海巡署偵防分署澎湖查緝隊、法務部調查局中部地區機動工作站、高雄市政府警察局鹽埕分局等單位，於113年9月11日在澎湖縣湖西鄉尖山碼頭，破獲澎湖首起貨櫃運輸大麻案，成功攔阻運毒集團以澎湖為中繼站，企圖以貨櫃轉運大麻至台灣本島地區發散之計劃，所扣得之大麻總毛重高達近687公斤，數量驚人，為今年目前所查獲最大宗大麻運輸案。

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經專案小組鍥而不捨的進行數波溯源查緝後，近日偵結起訴被告等8人。台灣高等檢察署列入今年「第11波安居緝毒專案重大案件」，並由澎湖地檢署檢察長陳佳秀偕同本案緝毒團隊，在記者會上報告個案偵查進度，受到行政院卓院長、法務部鄭部長及各級長官給予肯定及慰勉。

毒品對於國人之健康及安全危害重大，澎湖地檢署強調將持續依照行政院頒布之「新世代反毒策略」，結合各大緝毒系統強力緝毒，全力溯源斷根，積極遏止毒品犯罪，構建國民安居的幸福家園。

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澎湖地檢署緝毒有功，獲得行政院長卓榮泰接見勉勵。（澎湖地檢署提供）

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