國民黨前和美鎮長阮厚爵羈押逾6月 今600萬元交保

前和美鎮長阮厚爵獲600萬元交保，限制住居，不得出境。（資料照）

2024/11/27 13:59

〔記者顏宏駿／彰化報導〕國民黨籍彰化縣前和美鎮長阮厚爵涉祭祀公業土地分割收賄案，涉嫌收賄1208萬餘元，逃漏稅301萬餘元，阮否認犯行，從今年5月院方羈押禁見至今已逾6個月，其律師昨天（26日）聲請具保停押，今法官裁定600萬元交保，並限制住居、出海出境，不得與共犯及證人聯繫。

法官審酌，阮雖否認犯行，就被告所涉部分，已於11月19日及26日交互詰問完畢，串證風險即已大幅降低，為了確保後續審判順利進行，准予被告提出600萬元保證金，停止羈押，並限制住居，且不得與本案共犯及證人聯繫、接觸，暨自停止羈押之日起限制出境、出海8月。

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此案緣於和美鎮一塊祭祀公業土地分割，土地利益超過上億元，兩派人馬爭奪，15年來仍喬不攏。起訴書指出，2018年間，祭祀公業派下員謝男等8人為求土地順利售出，透過中間人賴男及陳男向阮厚爵遊說、行賄，提議土地出售後會給阮厚爵總土地利益3成。

起訴書指出，阮厚爵允諾後，開始向承辦民政課員施壓，原本公所受理祭祀公業申報後應公告30天，接受各界異議，但在阮厚爵的壓力下10天內就申請通過，期間沒有接受外界異議。後來獲利的派下員以1億9912萬元將土地賣給建設公司。

起訴書指出，阮厚爵先透過司機帳戶收下363萬元賄款，之後又透過司機收下64萬元現金、面額781萬2000支票，總共1208萬2000元賄款除了花用，部分藏在阮厚爵住家保險箱，部分拿去買股票。

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