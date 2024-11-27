QR-CODE名片行銷 豪宅大樓成「喪屍煙彈」分裝場

橋頭地檢署在高雄市橋頭一處豪宅大樓，破獲「喪屍菸彈」分裝場。（記者蔡清華翻攝）

2024/11/27 12:58

〔記者蔡清華／高雄報導〕橋頭地檢署在高雄市橋頭一處豪宅大樓，破獲「喪屍煙彈」分裝場，起獲美托咪酯1袋（毛重917 公克）、調製菸油1 罐、燒杯、工具、原料等物，曾姓主嫌還毫不避諱的自製QR-CODE名片行銷，檢方依製造第三級毒品罪嫌偵結起訴，認其惡性重大，請求從重量處有期徒刑12 年。

檢方指出，曾嫌9 月30 日在左營高鐵站停車場向綽號「阿飽」之人以75 萬元購得美托咪酯1 包，10 月初在高雄市橋頭區新東一街承租豪宅，以美托咪酯自製美托咪酯菸彈及菸油；檢警10 月8 日前往搜索，查扣毒品原料及調製工具。

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初估查扣之毒品原料，可分裝約1 萬顆電子菸彈，黑市價格約2 千萬元，該販毒集團以網路作為販賣管道，更自制QR-CODE名片行銷販賣。

「喪屍煙彈」其內容物的毒物成分即為「美托咪酯」及「依托咪酯」，吸食之後會立即產生麻醉效果，造成吸食者無法思考、控制自身行為，甚至引發異常顫抖、抖動等危險行為，近期發生多起吸食後毒駕之重大交通事故，造成2起員警因公殉職。

主嫌還毫不避諱的自製QR-CODE名片行銷。（記者蔡清華翻攝）

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