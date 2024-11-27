急救要靠設計！ 雲嘉嘉42消防員通過高級救護技術員訓練

提升緊急救護能力，雲嘉嘉42名消防員完成高級救護技術員訓練。（記者黃淑莉攝）

2024/11/27 12:12

〔記者黃淑莉／雲林報導〕經過10個月1432小時專業訓練，雲林縣、嘉義縣及嘉義市共42名消防員完成高級救護技術員訓練，今（27）日在雲林消防局舉行結訓授證。本身是緊急醫療專家的台大醫院雲林分院院長馬惠明說，「急救成功不是靠運氣，是靠設計」，尤其在偏遠醫療資源不足地方，除有良好設備，更須有優秀人才配合。

雲林縣消防局長林文山表示，為提升OHCA（到院前無生命跡象）的救護能力及降低A1事故，除救護車上配備先進設備外，今年編列1000萬元辦理高級救護技術員，42名結訓學員都是現職消防員，平均年紀約30歲，雲林有24人、嘉義縣12人、嘉義市6人。

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張麗善指出，雲嘉嘉不只是共同生活圈，更是互助的救護聯防，這次訓練課程內容涵蓋許多專業證照訓練，包括高級心臟救命術（ACLS）、小兒高級救命術及高級小兒救命術（APLS&PALS）、到院前創傷救命術（PHTLS）、急診創傷訓練課程（ETTC）等，訓練時數從1280小時增加為1432小時，相信未來42名高級救護技術員回到工作崗位可以讓雲嘉嘉鄉親生命財產更有保障，也感謝台大雲林分院及各醫院派員協助整個訓練。

馬惠明表示，高級救護技術員訓練提供更深厚的知識及技術，在資源不足地方更重要，雲嘉嘉這次訓練及學員有4個特色，第一是加上韌性國家元素，在COVID-19疫情後面對各式各樣緊急應變能力；第二時數加碼訓練更紮實；第三導入最新科技，學員可以跟醫院的醫師一樣現場操作超音波等智能設備；第四優化雲嘉嘉區域聯防。

42名中唯一女學員方雅韻表示，因想要成為消防員投入救災、救護工作，6年多前從軍職轉換跑道擔任消防員，現在大埤消防分隊服務，經過1400多小時訓練希望未來在緊急救護過程中，可以在第一時間提供患者最適合緊急救護處置。

雲林縣消防局表示，雲林現有40多人有高級救護技術員訓練，今天再增加24人，未來全縣23個消防分隊至少都會有一名高級救護技術員，提高縣內緊急救護量能。

42名學員中唯一女性、大埤消防分隊隊員方雅韻說，希望未來所學能在患者到院前做最好處置。（記者黃淑莉攝）

雲嘉嘉高級救護技術員訓練狀況。（雲林縣消防局提供）

雲嘉嘉高級救護技術員訓練狀況。（雲林縣消防局提供）

雲嘉嘉高級救護技術員訓練狀況。（雲林縣消防局提供）

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