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    首頁　>　社會

    男子遭棍棒毆打送醫不治 清水警查獲7嫌送辦

    饒男被送往童綜合醫院急救時已無呼吸心跳。示意突，照片中人與該案無關。（記者歐素美攝）

    饒男被送往童綜合醫院急救時已無呼吸心跳。示意突，照片中人與該案無關。（記者歐素美攝）

    2024/11/27 12:29

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市梧棲區24日凌晨發生一件疑似傷害致死案件！清水警分局初步調查指出，25歲饒姓男子疑與彭姓男子有債務糾紛，彭男涉夥同李男等共7人持棍棒毆打饒男，致其送醫不治，詳細原因檢警正進一步調查中，全案依傷害致死罪嫌移送台中地檢署偵辦，目前法院已裁定聲押禁見。

    警方初步調查指出，饒姓男子（25歲），於24日凌晨被李姓友人（24歲）及23歲及24歲的張姓兄弟等3人開車送往童綜合醫院急救，到院前已無生命跡象，李姓友人隨後向警方報案。

    清水警分局獲報後，立即派員趕赴醫院查處，發現饒男下半身、臀部及腿部有多處傷痕，死因不單純，立即成立專案小組，並報請台中地檢署指揮偵辦。

    警方調查，彭姓男子（33歲）與死者有債務糾紛，彭嫌以甩棍毆打饒男下半身，現場除有李男、張姓兄弟外，還有邱姓（37歲）、林姓（28歲）、楊姓（33歲）等3名男子在場，疑彭男毆打饒男後，見饒男沒有反應，疑昏厥死亡才趕緊將他送醫。

    警方循線掌握對象後，迅速將7名涉案人全數查緝到案，依傷害致死罪嫌移台中地檢署偵辦。但詳細內情仍有待檢警進一步調查。

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