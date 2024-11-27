軍人被外籍女子指控三度性侵 法院依監視器判無罪

情境照

2024/11/27 11:52

〔記者溫于德／台南報導〕軍人阿翔被控藉手遊「王者榮耀」認識外籍女子阿心（化名），再相約赴旅館打手遊，卻三度硬上對方，然士林地院指沒有證據證明阿翔強迫發生性關係，且監視器拍下二人離開旅館時持續手牽手走進拉麵店用餐，阿翔也因擔心施工中的東西會砸中阿心，伸手護住，故無法認定阿翔性侵，判決無罪。

去年7月8日，阿翔透過「王者榮耀」認識阿心，再相邀至旅館打手遊，後來阿翔被指在房內三度性侵阿心。然阿翔強調，發生性行為前都有經過阿心同意，兩人還曾一起離開房間前往用餐；辯護人也說，如果阿心拒絕上床，怎麼可能同意配合變換姿勢。

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阿心則證稱，她在房內曾明確表達自己的家庭不允續她婚前有性行為，她也不想，阿翔卻要求她碰生殖器，她持續拒絕，阿翔仍一直說「沒事、沒事」，她也礙於阿翔是軍人、力氣頗大，不敢反抗。

士院依證據指阿心在阿翔的引導下，配合轉換性行為的姿勢，且3度性交期間，並未遠離阿翔或立刻穿上衣服，還讓阿翔摟抱睡覺，甚至在阿翔詢問可否發生第3次性行為時，阿心給予肯定的答案，也就是說，阿心在外觀上既然沒有任何不願與阿翔發生性行為的言語、舉止，阿翔如何知悉阿心內心不願上床的想法？

況依旅館外沿路監視器畫面可知，二人曾離開旅館前往用餐，途中會手牽手步行，且阿心表情疑似微笑，經過工地時，阿心面對阿翔的呵護舉動，並未閃躲；士院並考量案發時，阿心已來台4年，也剛從台灣的國立大學畢業，代表具有相當智識水準，對於事理判斷也有正常人的能力等，決定判阿翔無罪。可上訴。

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