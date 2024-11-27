學甲88槍擊案洪政軍二審仍判10年 司機李奇漢無罪改判1年

台南學甲88槍槍擊案涉案主嫌「紅龜」洪政軍（圖中、白外套遮住手銬）在中國落網，押解返台。（資料照）

2024/11/27 11:33

〔記者王俊忠／台南報導〕發生在台南學甲區的88槍槍擊案，檢方起訴指綽號「紅龜」的洪政軍教唆孔祥志作案開槍；學甲慈濟宮董事長王文宗是槍案指使者，並資助洪、孔兩人逃到中國藏匿，依槍砲等罪起訴洪等8人，一審判洪政軍10年徒刑、孔祥志8年，王文宗6個月。上訴二審後，高等法院台南分院今上午宣判，一審無罪的司機李奇漢改以幫助犯判刑1年，其他7人均駁回上訴。

同案共犯中涉接應的楊展華、郭建彰均判5月徒刑，其餘蔡金郎、謝俊誠2人無罪。檢方不服一審判決，對洪等人8名共犯都提起上訴。王文宗僅認涉窩藏人犯罪並覺得判刑過重提上訴。

請繼續往下閱讀...

一審判決指出，2022年10月11日，槍手孔祥志從台南市區花園夜市騎備妥的機車到學甲區，分別前往無黨籍南市議員謝財旺服務處開30槍、民進黨前中執委郭再欽的公司開58槍。孔作案前頻繁與其大哥洪政軍聯繫，作案機車、作案後接應地點與接應人都是洪安排，洪、孔兩人還一起偷渡到中國藏匿，在中國期間生活開銷均由洪支應，案發後洪在中國與前往中國的王文宗碰面聊到88槍擊案時坦承犯案。

一審法官審認，因為被告孔、洪與被害人郭、謝之間並無深仇大恨或有重大政治、經濟利益糾葛，可知洪、孔背後另有人策劃主使。

2023年4月，警方從謝財旺姪子謝俊誠與孔祥志手機裡的2張槍枝照片與訊問結果，以及王文宗曾與郭再欽、謝財旺在政治、經濟上有嫌隙，檢方認定王文宗是主謀。但法官認為依檢方所提證據，只能證明王文宗與郭、謝原先於私誼及政治上有緊密互動，迄2018年議長選舉後，王與郭、謝決裂等情事，不能僅憑此推論88槍擊案就是王隱身幕後主導、指使犯下槍擊案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法